Коми укрепляет сотрудничество с Беларусью

Сергей Гапликов представил Республику Коми на VI форуме регионов России и Беларуси. Форум проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. В этом году местом его проведения стал Санкт-Петербург.

В рамках форума Сергей Гапликов провел рабочую встречу с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым, с которым он возглавляет рабочую группу по сотрудничеству Республики Коми и Республики Беларусь. На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества регионов в сферах экономики, образования, культуры, спорта, туризма и национальной политики, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, согласно данным Северо-Западного таможенного управления ФТС России, объем внешнеэкономического оборота между Коми и Беларусью в 2018 году превысил один миллиард рублей. По сравнению с 2017 годом увеличились объемы экспорта и импорта продукции.

Глава Коми также принял участие в пленарном заседании форума на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России», на котором выступили президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru