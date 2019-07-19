Княжпогостцы проголосуют за приоритеты в благоустройстве

Сертификат на сумму 20 миллионов рублей от имени главы Республики Коми в день юбилея района вручили исполняющему обязанности руководителя администрации Княжпогостского района Анатолию Немчинову.

Темой рабочей встречи первого вице-премьера регионального правительства Михаила Порядина с Анатолием Немчиновым стала социально-экономическая ситуация в муниципалитете, в том числе планы по подготовке к зиме и благоустройству.

– В целом обстановка в районе стабильная. Проходит комплекс мероприятий по реализации плана по подготовке к зиме. Это самое главное. Все силы туда направлены. В штатном режиме отметили юбилейные мероприятия в честь 80-летия Княжпогостского района. Большое спасибо хочу выразить главе Республики Коми Сергею Анатольевичу Гапликову за сертификат на благоустройство. 20 миллионов рублей – очень приятный для нас подарок. Мы приняли решение, что проведем рейтинговое голосование среди жителей района. И проекты, которые получат наибольшую поддержку, в рамках этих средств реализуем, – отметил Анатолий Немчинов.

На встрече обсудили и ряд проблемных вопросов, для решения которых требуется поддержка правительства республики. Это организация междугороднего автобусного маршрута №501 «Сыктывкар – Емва», работа паромных переправ в селах Княжпогост и Турья, а также распределение лесных участков для лесоперерабатывающих предприятий района.

– Хорошо, я проговорю с министром промышленности, дам ему соответствующие поручения. Глава Республики Коми Сергея Анатольевич Гапликов держит на особом контроле все вопросы муниципалитета, в том числе подготовку к осенне-зимнему периоду и другие события. Еще раз напомню, что в этом году состоятся выборы местного совета. Это достаточно серьезная политическая задача. Также будут организованы выборы главы района. Правительство республики продолжит оказывать району необходимую поддержку, – заверил Михаил Порядин.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru