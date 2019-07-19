Фасады столицы приводят в порядок

В Сыктывкаре в этом году отремонтируют фасады 16 зданий. Работа по приведению фасадов в порядок производится в рамках подготовки к 100-летию Республики Коми.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в настоящий момент начат ремонт нескольких фасадов. Первый из них – здание городского Дворца творчества детей и учащейся молодежи по улице Орджоникидзе, 21. Подрядная организация произведет ремонт всех четырех фасадов, а также обновит покрытие имеющихся декоративных элементов и барельефов.

Кипит работа и на здании по соседству – по улице Орджоникидзе, 23, где располагается Коми республиканский институт развития образования. Здесь ремонтируют кровельный свес. В последующем учреждение рассчитывает изыскать возможности по обновлению всего фасада.

Третье здание – многоквартирный жилой дом по улице Советской, 16. Фасады этого дома выходят сразу на две улицы – Советскую и Бабушкина. Их ремонт внесет вклад в улучшение визуального облика этой части города.

Как отметил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг, в настоящий момент формируется адресный перечень зданий, фасады которых требуют ремонта.

– Всего к столетию по различным программам планируется отремонтировать фасады около полусотни домов – это и жилые, и административные здания. Преимущественно они расположены в исторической части города, – пояснил Владимир Рунг.

Главный архитектор столицы добавил, что ремонт фасадов производится при четком соблюдении колерного паспорта города – документа, регламентирующего применение цветов при ремонте зданий. Таким образом, цвета всех обновленных фасадов будут выдержаны в единообразных тонах, что сделает внешний облик города более гармоничным и эстетичным.

Планы по ремонту фасадов в 2019 году: улица Интернациональная, 113 и 167 (блок 3 и 4); улица Карла Маркса, 212; улица Кирова, 22; улица Коммунистическая, 20; улица Ленина, 55; улица Орджоникидзе, 21; улица Оплеснина, 34; улица Советская, 2, 4, 6, 11, 16, 17, 27 и 55.

Лина Перова

Фото Артура АРТЕЕВА и пресс-службы администрации Сыктывкара