Татьяна Козлова осталась в «Силе добра» волонтером

Исполняющая обязанности уполномоченного по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова рассказала журналистам об итогах первых дней работы в новой должности и планах на будущее. Напомним, на пост детского омбудсмена Татьяна Козлова, до последнего времени руководившая благотворительным фондом «Сила добра», была назначена 10 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Гапликов. Нелли Струтинская, которая работала детским омбудсменом с 2011 года, освобождена от исполнения обязанностей.

По словам Татьяны Козловой, основная задача уполномоченного по правам ребенка – это не только рассмотрение поступающих в его адрес обращений, но и участие в решении глобальных проблем, важных для жизни, здоровья и образования несовершеннолетних.

– Самое важное для человека – его жизнь. Поэтому приоритетное право ребенка на жизнь станет самым главным посылом в моей работе на этой должности, – подчеркнула детский омбудсмен.

Татьяна Козлова рассказала, что в рамках установленного регламента уже состоялась передача дел от предыдущего детского омбудсмена Нелли Струтинской. При этом акцент был сделан на те вопросы, которые уполномоченный по правам ребенка решает во взаимодействии с представителями правоохранительных структур. Одна из главных проблем – жестокое обращение с детьми в семье. В практике уполномоченного по правам человека нередки случаи, когда о насилии над детьми сообщают соседи, родственники или даже сами маленькие потерпевшие. Татьяна Козлова пояснила, что все обращения перенаправляются в органы профилактики, в комиссию по делам несовершеннолетних, ситуацию в семье берет под контроль отдел внутренних дел того города или района, где проживает ребенок.

Еще одна важная проблема – поиск пропавших детей. Татьяна Козлова считает, что, чем больше людей в районе, где исчез несовершеннолетний, получат информацию о пропавшем, тем больше шансов спасти этого ребенка. Поэтому в планах организация взаимодействия с операторами сотовой связи для осуществления рассылки sms-сообщений о пропавших детях.

Лето для детского омбудсмена вообще жаркая пора – уполномоченный по правам ребенка инспектирует детские оздоровительные лагеря, проверяет подготовку школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. В планах нового уполномоченного по правам ребенка – встречи с руководителями ведомств, которые по роду своей деятельности отвечают за соблюдение прав детей и их родителей.

Ответила Татьяна Козлова и на вопрос о том, продолжит ли она принимать участие в деятельности фонда «Сила добра».

– Мы с директором фонда подписали договор о том, что я буду являться волонтером детского фонда «Сила добра», – сообщила детский омбудсмен.

Татьяна Козлова заверила, что в качестве добровольца готова принимать участие в любых проектах – может оказать помощь в ремонте, в уборке, организационную помощь в проведении мероприятий.

– Очень хотела бы, чтобы в качестве волонтеров поработали и руководители других ведомств, ведь чем ближе мы будем общаться с получателями наших услуг, тем лучше станем понимать их проблемы и чаяния, – отметила детский омбудсмен.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»