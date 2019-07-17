Школа на Сосновой поляне

В Сыктывкаре к 1 сентября 2020 года появится новое учебное заведение

В столичном поселке Краснозатонский продолжается строительство школы на шестьсот мест. Учебное заведение в новом микрорайоне Сосновая поляна должно быть сдано уже через год. 16 июля на строительной площадке побывали представители столичной администрации и журналисты местных СМИ.

Школа по улице Новозатонской возводится в рамках нацпроекта «Образование». Два года назад была разработана проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение экспертизы, результатов инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости объекта.

В этом году из республиканского бюджета на строительство школы направлено 212,9 миллиона рублей, еще 89,9 миллионарублей выделил федеральный центр. В начале 2020 года планируется заключить соглашение на сумму 169,2 миллиона рублей.

Как рассказал журналистам руководитель проекта по строительству школы Олег Сухомлин, уже сделано техническое подполье, а сейчас продолжается его перекрытие, и началась кирпичная кладка стен первого этажа. Здание планируется возвести под крышу до конца года. До этого срока необходимо завершить обустройство фасада и кровли, провести электричество, запустить газовую котельную для отопления, чтобы появилась возможность продолжить внутреннею отделку помещений.

– Объект будет сдан в срок, и сейчас мы делаем все для того, чтобы сократить отставание и войти в оптимальный график, – заверил строитель. – Отставание отчасти было связано с поставкой строительных материалов. Местные производители кирпича и железобетона не справлялись с требуемым для стройки объемом. И мы нашли поставщиков в Кировской и Свердловской области.

На стройке без выходных вахтовым методом работает бригада – 26 человек – из Кировской области. Вскоре дополнительно приедут бригады каменщиков и монтажников.

Уже выполнены подготовительные работы, обустроено свайное поле, завершено устройство ростверка (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания). Работы по выстраиванию блоков стен подвала и по утеплению фундамента завершены на 90 процентов, работы по выстраиванию блоков перекрытий между подвалом и первым этажом завершены на 20 процентов. Ведутся работы по подготовке пола первого этажа. В настоящий момент заключены муниципальные контракты на оказание услуг авторского надзора, технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Кроме того, в этом году планируется заключить контракты на технологическое подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации.

Как напомнила журналистам и.о. столичного мэра Наталья Хозяинова, помимо строительства школы в поселке Краснозатонский сейчас одновременно ведется строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Орбита. Здесь заказчиком является уже республика.

– Последняя школа, которая была построена в городе – это школа №43, – заметила Наталья Хозяинова. – Но это было в 1993 году. После нее школы в городе не строились. На данный момент наша главная задача – построить эту школу в срок. По контракту сдать готовый объект подрядчик должен до 31 июля 2020 года. Администрация города оказывает содействие подрядчику и совместными усилиями, я думаю, мы достигнем поставленных целей. Это важный для нас объект с точки зрения решения вопроса поэтапного ухода от двусменности обучения в школах, организации новых ученических мест и обеспечения качественного образования в рамках исполнения поручения президента России и в связи с наращиванием темпов индивидуальной застройки на этой территории.

Строительство школы началось 1 февраля 2018 года. Тогда на объекте начинал работать строительный холдинг ООО «Белстройцентр-Калуга». Белорусские строители планировали сдать школу в декабре 2018 года. Но компания покинула стройку. В январе 2019 года администрация Сыктывкара заключила новый контракт на строительство школы с ООО «Альфа-Строй» из Кирова. Вятский подрядчик приступил к работе в начале февраля этого года.

По проекту в новой школе откроют 24 класса, начальные будут выделены в отдельную секцию с рекреацией. Актовый зал на 331 место, столовая – 216 мест, спортзал площадью 12 на 24 метра, библиотека, пищевой и медицинский блоки, кабинеты, санузлы. При кабинетах химии, физики и биологии будут оборудованы лаборантские. Кроме того, на территории школы построят физкультурно-спортивную зону, состоящую из круговой беговой дорожки, двух баскетбольных площадок, волейбольной площадки, двух футбольных полей, а также площадки для гимнастики и комбинированной площадки для спортивных игр. Здание будет оборудовано лифтами для маломобильных групп населения. Рядом со школой предусмотрена автостоянка на десять мест.

Сегодня в Краснозатонском единственная средняя школа №9 (1973 года постройки). Она работает в две смены. Сейчас ее посещают 1183 обучающихся при мощности школы – 900 мест. Ожидается, что в школу будут устроены триста учеников начальных классов и столько же – в 5-9 классы. Благодаря этому будет снижено число учащихся в две смены в поселковой школе.

Артур АРТЕЕВ

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