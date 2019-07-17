Согласно результатам опросов, большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия. Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности. Самостоятельно трудовой договор дети могут заключать с 16 лет или даже раньше. Так, при трудоустройстве 15-летнего подростка важно, чтобы его труд не был вредным и не сказывался на качестве учебы. Если ребенку 14 лет, то на его деятельность должен дать согласие один из родителей. Когда один из родителей против трудоустройства ребенка, учитывается мнение самого несовершеннолетнего. Дети до 16 лет работают не более 24 часов в неделю (рабочая смена не может превышать четыре часа), от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. На ваш взгляд, с какого возраста могут работать подростки?

Сергей Водолазский, директор ООО «МС», ТМ (IT-Сервис СТ), Ухта:

– Считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы подростки начинали свою трудовую деятельность с 14 лет. Подобная практика показывает, что при полной занятости подростки приобщаются к законному зарабатыванию денег, учатся их распределять, осваивают рабочие специальности, нарабатывают стаж. Это своеобразная трудотерапия, которая избавляет эту возрастную группу риска от преступлений и административных правонарушений и смертности в летнее время. Я лично сам работаю с 14 лет, и мне это очень пригодилось в жизни. Первая трудовая деятельность в моей жизни началась в Ухтинском лесхозе, в мои обязанности входила прополка длинных грядок на питомнике, где выращивали посевной лесофонд. Этой работой мне привили бережное отношение к лесу. По окончании своей летней работы я купил себе аквариум, а на остальные деньги одежду к 1 сентября в школу.

Евгений Сироткин, заместитель главного энергетика ООО «СЛДК», Сыктывкар:

– Многим современным «подросткам» трудно начать работать даже в 30 лет, а некоторые с 12 лет как самостоятельная трудовая единица – и отцу по хозяйству помогут, и матери в домашних делах. Однако большинство подростков все-таки с 14 лет начинают проявлять интерес к труду. Этот интерес необходимо поддерживать, иначе интерес пропадает, останется только необходимость (нужда). А нужда – это не та цель, к которой надо стремиться.

Наталья Макарикова, работник бюджетной сферы, Ухта:

– Возраст 14 лет не случайно закреплен законодательно. В этом возрасте подростки готовы трудиться. Более раннее начало трудовой деятельности не оправдано.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора районной газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– По действующему законодательству в летний период, а также в каникулы могут трудоустраиваться несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет и еще не достигшие возраста 18 лет. В местные администрации с целью трудоустройства приходят и дети помладше, заявляя, что они готовы и могут работать, но на работу их принимать нельзя и, скорее всего, правильно. Слишком много у них еще ветра в голове, да и сил недостаточно. А работают при местных администрациях дети обычно не более четырех часов – с восьми утра и до обеда. А прививать любовь к труду, давать детям какие-то навыки надо с самого раннего периода. Чем раньше ребенок начнет делать что-то полезное – убираться в комнате, собирать ягоды на огороде, помогать папе и маме по хозяйству, тем лучше он будет подготовлен к взрослой жизни, к созидательному труду, и тем больше он будет ценить труд других людей. Без этого у нас в стране вырастет поколение лодырей, неумех, нытиков и вандалов.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Я начал работать в совхозе с девяти лет. Полагаю, с согласия одного из родителей дети способны работать с десяти лет на невредных и неопасных работах. По два-три часа в день под присмотром наставников. В летнее время это вполне допустимо на благоустройстве поселений, в совхозах, на огородах.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова:

– Смотря, что понимать под словом «работать». Если вести домашнее хозяйство, то с возраста, когда ребенок смог поднять игрушку и положить ее на место. Если наемный труд – то исполнение разовых оплачиваемых поручений, по моему мнению, допустимо с 10 лет. По ежедневному «монотонному» труду я согласен с результатами опросов.

Рустам Нурисламов, тренер МБУ «Спортивная школа», Усинск:

– Я согласен с тем, что детям можно работать с 14 лет, но с разрешения родителей. Необходимо приучать и давать возможность детям до 18 лет реализовывать желание на законных основаниях работать, только должны быть четкие правила и законы, чтобы это время работы еще входил в пенсионный стаж.

Ирина Туркина, мастер Микуньского железнодорожного техникума:

– Я думаю, подростки могут уже начать работать на легком труде с 12 лет. Это как раз самый возраст, когда ребенок хочет доказать взрослым, что он тоже взрослый и может сам заработать.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД»:

– Есть темы, на мой взгляд, которые не стоит ни при каких условиях обсуждать без грамотных специалистов. Это как в консилиум врачей включать родственников пациента. Этим грешат наши именитые ток-шоу, к слову. По этой причине они крайне вредны. Так вот, возраст начала работы это «та тема». «Ветер» массового обсуждения данного вопроса веет из «окон Овертона».

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Хотелось бы, чтобы подросток видел результаты своего труда. То, чем занимаются нынешние летние трудовые бригады, никак не способствуют этому. Первый стройотряд у меня был на Вуктыле (первый каменный дом, 1968 год, мне было 16 лет, я учился в техникуме). Это дало толчок и к следующим в Нефтепечорске и Усинске (первые щитовые дома в нынешней Парме). И когда позже приезжал в эти города, всегда приходил к тем сооружениям, которые я строил. На мой взгляд, может попробовать организовать школьный стройотряд. В течение учебного года разработать проект будущей работы, это может быть и вариант народного проекта. Затем уже в мае ребята должны пройти курс «молодого рабочего» с изучением необходимых инструкций на рабочем месте. И, наконец, непосредственно работа (с соблюдением возрастных нормативов) и зарплата за выполненную работу, которая будет радовать участников стройки и жителей. Но для осуществления этого, очевидно, необходимо принятие соответствующих нормативных документов.

Оксана Родионычева, директор начальной школы – детского сада, Емва:

– Многие из детей готовы начать работу уже тогда, когда им исполняется 13 лет. Если ребенку 14 лет, то на его деятельность должен дать согласие один из родителей, то и 13-летним должно быть разрешение родителей, но только на работу в летний период. Подростки хотят работать. Государственное регулирование при трудоустройстве подростков необходимо. Но оно не должно основываться только на запретах, напротив – стимулироваться и освещаться в СМИ как положительное дело. Поначалу от подростка в работе толку, как правило, не много, но стоит заглянуть на три-пять лет вперед, ему после трудового опыта легче выбрать учебное заведение и направление развития. А по окончании обучения легче продолжить работу, а не «начинать карьеру».

Анатолий Уляшев, глава сельского поселения «Помоздино»:

– С 12 летнего возраста до 16 лет с согласия родителей. С 16 лет самостоятельно.

Галина Красильникова, пенсионер, Усть-Цильма:

– C 13 лет. Сама работала каждое лето, начиная с шестого класса.

Владимир Киселев, первый заместитель руководителя администрации Инты:

– С 14 лет с разрешения родителей.