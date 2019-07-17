Эффект депутатского контроля

В селе Часово ведется ежедневный мониторинг строительства социальных объектов

В декабре текущего года в селе Часово Сыктывдинского района откроются новые школа и детский сад. Этого события с нетерпением ждут не только жители села, но и окрестных деревень, откуда ребята приезжают на учебу. Между тем, открыться образовательные учреждения должны были уже к 1 сентября, но из-за недобросовестного подрядчика сроки окончания работ пришлось отодвинуть. Только благодаря депутатскому и общественному контролю стройка обрела нового подрядчика, и дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас график работ четко соблюдается. В этом убедилась председатель Государственного Совета Коми Надежда Дорофеева, побывавшая в Часово с рабочей поездкой.

На площадке перед стройкой спикера парламента встречали руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина и местные депутаты-активисты – Евгений Потолицын и Любовь Размыслова, которые напомнили предысторию этого затянувшегося строительства.

Проектно-сметная документация на возведение школы на 110 мест и детского сада на 35 мест была разработана еще в 2015 году, в 2017-м получено положительное заключение экспертизы. Конкурс на строительство комплекса из двух зданий выиграло ООО «Квартал» из Кировской области, которое поздней осенью 2018 года приступило к работам. Но с самого начала у подрядчика почему-то все пошло не так. Он сильно отставал от графика, применял некачественные строительные материалы и нарушал технологию строительства. Максимум, что успели сделать кировчане за три месяца, это возвести вокруг стройки забор, забить сваи и частично сделать фундамент. На этом все и закончилось. Администрация муниципалитета была просто вынуждена в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Пока шли судебные разбирательства, стройка остановилась. Местные депутаты переживали и били тревогу. Только в начале мая на объект пришел новый подрядчик. На этот раз аукцион выиграла местная компания – ООО «Шнагундай».

О том, как обстоят дела сейчас, председателю Госсовета Коми и сопровождавшим ее журналистам рассказал прораб подрядной организации Сергей Мельников:

– К работам приступили в первой декаде мая. Когда начинали, площадка была залита водой, пришлось откачивать воду. 15 июня закончили фундамент, сейчас занимаемся монтажом панелей здания детского сада. Думаю, что в течение этой недели закончим, в течение июля возведем коробку детского сада, затем – перекрытия. С кадрами и техникой проблем нет, главное, чтобы обеспечили нас материалами.

В школе будет спортзал и пищеблок, а на въезде на территорию возведут гараж из металлоконструкций. Предыдущий подрядчик начинал монтаж конструкций спортзала, и нынешним строителям придется кое-что откорректировать.

Депутат сельского поселения «Часово» Любовь Размыслова рассказала журналистам, почему так нужны здесь новые детский сад и школа.

– Садика как такого у нас никогда не было, он ютился в приспособленных зданиях. Раньше садик был в Большой Слуде, но его оптимизировали и впоследствии закрыли. Потом в Часово открыли сад в бывшем здании администрации, но всего на 15 мест, и в Красной деревне на 20 мест. Я недавно смотрела списки детей от года до семи лет. Таких ребят, прописанных в Часово, 78. Правда, не все они пойдут в наш садик – родители уезжают на работу в город и Эжву, семьи живут в общежитиях, дети посещают городские дошкольные учреждения.

Но и местным приходится непросто. В Большой и Малой Слуде детских садов нет, и родители сначала везут малышню в садик в Часово, а потом едут в город на работу.

– Мы уже два года пробиваем, чтобы был организован подвоз дошкольников из деревень. Прежде детей подвозили на школьном автобусе, но с 1 октября 2017 года подвоз прекратился, – посетовала сельский депутат.

Позже, давая комментарии журналистам, руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина объяснила причину, почему нельзя доставлять малышей на школьном транспорте:

– Для дошкольников должны быть специальные автобусы, к ним требования абсолютно другие, чем к школьным. И цена вопроса соответственно выше. Мы в этом направлении работаем.

Вопрос с новой школой в Часово тоже стоит давно. Как вспоминает Любовь Размыслова, действующее ныне деревянное здание, где учится 65 школьников, построили студенты-стройотрядовцы в 70-е годы. Школа открылась в 1974-м, и уже тогда сельчанам обещали, что это временное помещение, а впоследствии будет построено кирпичное здание. Ждать пришлось 45 лет.

Надежда Дорофеева выразила уверенность, что сейчас, когда к строящемуся объекту привлечено пристальное внимание депутатов и общественников, школа и детский сад будут возведены качественно и в намеченные сроки:

– Наша главная задача – реализация национального проекта «Образование», и строительство этой школы – это часть реализации этого плана. Мы очень надеемся, что к концу 2019 года строительство будет завершено. К сожалению, из-за недобросовестного подрядчика потеряно время, полгода ушло на разбирательства, но, тем не менее, администрация Сыктывдинского района сработала очень оперативно. В сентябре 2018 года, когда стройка была еще в проекте, в Часово побывал парламентский десант в составе депутатов Госсовета, районного совета и сельского поселения. Именно благодаря народному, общественному и депутатскому контролю работа была оперативно перестроена, а когда произошел сбой, проведен новый аукцион и выбран новый – наш местный – подрядчик. Теперь рабочих рук хватает, техники достаточно, все идет по графику.

Роль народного контроля подтвердил и местный депутат Евгений Потолицын:

– А кому контролировать, если не местным? И контроль со стороны района был постоянный, на стройке стоят камеры видеонаблюдения. Глава администрации района начинала свой рабочий день с просмотра этих записей.

Примечательно, что, несмотря на замену подрядчика и увеличение сроков, строительство не стало дороже.

– Удорожания не произошло, – заверила руководитель администрации Сыктывдина Любовь Доронина. – Первоначально программой было предусмотрено 154 миллиона рублей, это с учетом строительства, благоустройства и оснащения учреждений оборудованием. Стоимость контракта с нынешним подрядчиком – 114 миллионов – за минусом тех работ, которые уже выполнены.

Вторым объектом, который посетила председатель Госсовета в ходе своей рабочей поездки в Часово, стал социокультурный центр. Здесь только что завершился ремонт многострадальной кровли.

Прежде это был дом культуры, а сейчас в большом двухэтажном здании размещается вся «социалка» – администрация сельского поселения, МФЦ, почта, ФАП, библиотека, клуб.

– Очень удобно, что все в одном месте, и обслуживание здания обходится дешевле, – отмечает Евгений Потолицын.

Но беда в том, что на протяжении, как минимум, двух десятилетий в здании протекает крыша. Поскольку ее никто никогда не ремонтировал, кровля пришла в полную негодность, что пагубно отразилось практически на всех помещениях внутри – повсеместно в глаза бросаются большие коричные подтеки на потолке и стенах, облупившаяся краска, ощущается повышенная влажность.

Сейчас, наконец, проблема решена. Ремонт обошелся в пять миллионов рублей. Деньги были выделены в рамках соглашения правительства Республики Коми с компанией «Монди». Социально ответственное предприятие выделило три миллиона рублей на замену кровли и еще 600 тысяч на разработку проектно-сметной документации. Полтора миллиона рублей муниципалитет изыскал из своей казны.

Сейчас обновленная кровля проходит испытание дождями, и, как подтвердили работники расположенных в социокультурном центре учреждений, с защитой здания справляется.

Надежда Дорофеева осмотрела внутренние помещения и поинтересовалась, когда проведут внутренний косметический ремонт? Любовь Доронина заверила, что косметический ремонт запланирован на следующий год.

Обсудили местные депутаты со спикером парламента и руководителем района и ряд других проблем. Любовь Размыслова от имени односельчан задала вопрос, можно ли организовать ежедневное транспортное сообщение от Часово до Эжвы.

– Нам говорят – у вас есть проезжающие автобусы. Но это далеко. Например, от Красной деревни до автобусной трассы 11 километров. Если бы автобус ходил хотя бы до Зеленца, уже было бы проще. Не у всех ведь есть собственный транспорт. А появилось бы автобусное сообщение, глядишь, и местная молодежь не отсиживалась бы в селе, где нет работы, ежедневно добиралась до работы общественным транспортом.

Руководитель администрации района сообщила, что власти предлагали перевозчикам подобный контракт, но на запрос никто не откликнулся. Коммерсантов, желающих создать муниципальное транспортное предприятие, не нашлось, потому что это невыгодно. А для муниципальной казны дотации только одного маршрута обошлись бы слишком дорого – 2,5 миллиона рублей в год.

Но есть и хорошие новости. Уже в следующем году в Часово придет голубое топливо. Сельское поселение попало в инвестиционную программу газификации на 2020 год.

– Это большой стимул для возрождения и развития села, Часово будет более перспективным, сюда поедут люди, – убежден местный депутат Евгений Размыслов.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми