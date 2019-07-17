Благоустройство парка «Строитель» наполовину выполнено

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в столице Коми идет обустройство парка «Строитель» в одноименном микрорайоне. Работы выполнены уже почти наполовину. Но вырубка старых деревьев на выбранной территории вызвала среди горожан споры. Журналист «Республики» побывал в парке и пообщался с жителями близлежащих к парку домов.

Микрорайон Строитель в постсоветские годы имел дурную славу среди горожан. О хулиганах и разборках тех лет ходили легенды, сравнимые по остросюжетности, пожалуй, только с другим не менее злачным местом – микрорайоном Лесозавод. Времена меняются, и теперь в «плохих» районах становится спокойнее, а администрация города пытается улучшать инфраструктуру. Еще в марте на встрече с учащейся молодежью в Юношеской библиотеке Коми главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг заявил о том, что в Строителе «взрастят» суперсовременный парк с велодорожками, детскими и спортивными площадками. Он сообщил даже о некоем ноу-хау – собачьих спортплощадках, где горожане смогут тренировать питомцев. Школьники и студенты, присутствовавшие на той встрече, восприняли новость с восторгом.

Работы по обустройству начались в июне. Сразу стало ясно, – для того, чтобы в парке появились тематические площадки, придется вырубать дикую растительность. Как заявляют в столичной мэрии, рубили не вероломно, а выбирали только сухие и больные кустарники и деревья. Тем не менее, местные жители сразу стали бить тревогу. В посвященной обустройству парка группе «ВКонтакте» люди стали публиковать фотографии с вырубленными деревьями и писать комментарии по поводу нецелесообразности вырубки.

«Один молодой идиот мне написал, что я закатываю истерику по поводу болота. А всего и надо было провести дренаж и ухаживать за парком. Ну, вырубят наш парк, построят то, что хотят жители одного дома, но ухаживать-то, кто будет? Все это превратится в свалку. Мы-то теперь точно субботники проводить не будем», – написал на странице «ВКонтакте» в группе «ПАРК СТРОИТЕЛЬ» Гарри Вейбле.

Впрочем, большинство написали, что лучше вырубить старые деревья, но привести территорию в порядок, чем оставлять ее в запустенье. Около парка находится специализированный магазин, где торгуют алкогольной продукцией. Местные жители часто жалуются на «дружбу» выпивох с этим магазином и парком, где, закупившись спиртным, они прятались в густой растительности.

«Многие деревья уже отжили свое, и требуется посадка молодняка! Как пример, все боялись вырубки в кировском парке! Все почистили, в итоге в парке стало светло, растет трава, людям есть, где гулять», – написала в той же группе Анна Вишневецкая.

Журналист издания побывал в парке и пообщался с местными жителями, оценив попутно масштаб работ. Парк находится между общежитием на улице Парковой, огороженной шлагбаумами новостройкой на Оплеснина, учебным корпусом №2 педколледжа имени Куратова на Катаева и пешеходной зоной на Старовского. По территории он гораздо меньше Кировского и Мичуринского. Две грузовые «бетономешалки» заезжали туда со стороны общежития, в это время местный бомж невозмутимо копошился в стоящих неподалеку мусорных баках. В общем, никаких протестных акций там нет.

– Двадцать лет живу здесь и рада, что наконец-то взялись за обустройство парка. У меня два сына и четыре внука. Будет, где погулять, – рассказала пенсионерка Альбина Ивановна.

– Против? Наоборот, молодцы, что обустраивают здесь парк. Раньше-то что тут было? Болото да заросли сплошняком, – поделился другой местный житель.

Представители городской администрации обещают, что завершающим этапом благоустройства станет высадка новых кустарников и крупномерных деревьев, как это было сделано, при обустройстве парка имени Мичурина в прошлом году. Заместитель председателя общественной организации «Экологи Коми» Александр Попов, комментируя ситуацию пресс-службе горадминистрации, заверил, что здоровых деревьев в парке почти не было:

– Загущенные посадки никогда не были плюсом. Здесь именно был лес, из леса надо сделать парк. Даже по первичному осмотру, если посмотреть на деревья вокруг, из всех присутствующих здесь деревьев здоровых очень мало. Это болезни, вредители, поражение верхушек крон. Деревья стоят друг к другу очень близко, они начинают «есть» и «давить» друг друга. Их гибель была бы неминуема. Лучше сегодня сделать нормальное благоустройство, полностью убрав подрост, который здесь тоже не нужен, посеять газон, кустарники и все остальное.

Завершить работы планируется к сентябрю. Общая стоимость благоустройства – 35 миллионов рублей.

Ярослав СЕВРУК

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