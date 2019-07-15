Проекты вузов Коми получили гранты Росмолодежи

В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Были названы лучшие проекты высших учебных заведений, а также физических лиц в рамках молодежных образовательных форумов. Восемь проектов вузов Республики Коми стали победителями. Как сообщает правительственный портал региона, общая сумма грантовой поддержки для нашего региона – 8,7 миллиона рублей.

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина выиграл грант Росмолодежи на сумму более 5,5 миллиона рублей. Поддержаны четыре проекта: «Клуб молодых семей» – 350 тысяч рублей, образовательный проект «Студенческие наставники и тьюторы» – 900 тысяч, молодежный фестиваль боевых искусств «Полярная звезда» – 1,6 миллиона рублей, национальный музыкальный проект «Универвидение-2019» – 2,8 миллиона рублей.

Ухтинский государственный технический университет одержал победу в четырех номинациях конкурса. Финансирование на общую сумму 3 миллиона 50 тысяч рублей получили следующие проекты: школа для руководителей студенческих объединений и специалистов, реализующих молодежную политику в УГТУ «Вышка. Уровень PRO» – 450 тысяч рублей, программа развития молодежного предпринимательства – 500 тысяч, республиканская школа добровольцев «Новое Поколение» – один миллион рублей, Всероссийский молодежный форум по популяризации здорового образа жизни «Студенчество — за здоровую нацию!» – 1,1 миллиона рублей.

Прием заявок на заочный конкурс среди образовательных организаций высшего образования проходил с 14 мая по 14 июня в АИС «Молодежь России». В этом году на участие в конкурсе было подано 2553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 миллиарда рублей. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 609 проектов от 255 образовательных организаций.

Лина ПЕРОВА