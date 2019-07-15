Наказание за ущерб природе

Чем грозит незаконная вырубка зеленых насаждений в городе и в лесу

Вырубка зеленых насаждений без разрешительных документов чревата возбуждением уголовного дела и огромными штрафами. Прежде чем спилить затеняющее окно дерево или растущий «в неподходящем месте» кустарник, следует обратиться в администрацию муниципалитета. Такие разъяснения прозвучали в ходе организованной в Общественной приемной главы Коми по Сыктывкару прямой линии на тему: «Незаконная вырубка деревьев в лесу и в городе. Правила сбора валежника». На вопросы журналистов и позвонивших горожан ответили Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Гудков и заместитель начальника Управления ЖКХ столичной администрации Нина Мингалева.

– Многие граждане убеждены – «раз я посадил дерево, то оно мое, и я могу его срубить, когда захочу», – привела распространенный пример законодательной непросвещенности граждан Нина Мингалева. – Но такое рассуждение справедливо только для владельцев земельных участков. Например, дачник на своем участке может делать с растущими здесь зелеными насаждениями все, что хочет. Но если дерево посажено за границей частных владений, на муниципальной земле, это уже муниципальная собственность. На территориях садоводческих товариществ за разрешением срубить насаждение следует обращаться к руководству обществ.

До того, как ответить на вопросы при каких условиях и кем дается разрешение на вырубку, Юрий Гудков провел небольшой правовой ликбез. Если дерево произрастает в лесу, относящемся к государственному лесному фонду, то разрешение выдает лесничество. К примеру, согласно республиканскому законодательству, гражданин может получить разрешение на рубку деревьев для постройки дома – 150 кубометров. Лесничество определяет делянку и подлежащие рубке деревья. Для предпринимателей основанием для рубки является договор аренды лесного участка, для граждан – договор купли-продажи земли. Так предписывает Лесной кодекс.

Если же речь идет о городе, то правила содержания зеленых насаждений и методику расчета компенсационной стоимости за вырубку утверждает совет депутатов.

– И в том, и в другом случае деревья платные, срубить дерево можно только за денежку, – пояснил Юрий Гудков. – Плату город устанавливает, в том числе, и для городских лесов.

Если земельный участок принадлежит юридическому лицу на правах собственности, организация вправе вырубить здесь деревья, но уведомить администрацию о своих действиях она все равно обязана. На арендуемых землях иной порядок. Самый распространенный случай – застройщик возводит жилой дом и вырубает на участке деревья. Администрация производит расчет ущерба и предъявляет счет на компенсационное озеленение. Обычно сумма исчисляется десятками и даже сотнями тысяч рублей. Разрешение на вырубку выдается, когда организация заплатит деньги. Можно также заключить договор со специализированной организацией, которая на эту сумму высадит деревья.

Разрешение администрации необходимо и для каждого частного случая. Например, если дерево угрожает электропроводам. Уполномоченный сотрудник отдела экологии выезжает на место, с заявителем или управляющей компанией оценивает ситуацию – насколько обоснованно обращение.

– Все работы по посадке, пересадке, обрезке, реконструкции зеленых насаждений осуществляются только на основании разрешения администрации города. Обратитесь в мэрию Сыктывкара, мы с вами свяжемся, специалист приедет на место, уточнит – гослесфонд это, или нет, и в соответствии с этим будет выдано разрешение, – пояснила Нина Мингалева.

Журналистов интересовали конкретные случаи нарушений. Как отметил Юрий Гудков, еще два-три года назад их было предостаточно. Скажем, за 2017 год возбуждено девять уголовных дел, пять из них непосредственно на территории города.

Природоохранный прокурор напомнил о громком уголовном деле, когда предприятие, расположенное в Эжвинском районе Сыктывкара и занимающееся переработкой древесины, захотело использовать участок с насаждениями для складирования древесины. Надеялись, что за несколько дней спилят деревья, выкорчуют трактором все пни, и никто не догадается о масштабе вырубки. Однако действия были зафиксированы, на место прибыла полиция. Оказалось, что срублено 400 насаждений. Было возбуждено уголовное дело. Администрация насчитала ущерб за незаконную вырубку на 22 миллиона рублей (пятикратный размер стоимости деревьев и компенсационных работ). А если бы организация обратилась за разрешением, то заплатила бы немногим более 20 тысяч рублей, отметил прокурор.

Другой пример – на Гаражной улице владелец автосалона срубил два дерева, которые ему мешали. Сумма штрафа составила 146 тысяч рублей. В поселке Краснозатонский гражданин спилил дерево, чтобы пожарить шашлыки, и тоже был наказан.

– Все это случаи 2017 года, – отметил Юрий Гудков. – Поскольку природоохранная прокуратура активно пресекала такие нарушения, уже в следующем году их число резко снизилось. В 2018-м в основном выявляли нарушения на территориях дачных товариществ – люди спиливали деревья рядом со своими участками – на дрова или чтобы добыть штакетину для забора.

До сих пор встречаются «вредители» деревьев и в центре города. Некоторые деятели специально дырявят дерево, произрастающее на дворовой территории, дожидаются, когда оно высохнет, и пилят.

Несколько лет назад администрация города затеяла инвентаризацию зеленых насаждений, привлекла для этих целей студентов. Журналист «Республики» поинтересовалась у заместителя начальника Управления ЖКХ, завершена ли эта работа.

Нина Мингалева, которая была инициатором описи деревьев и кустарников, сообщила: два этапа отработали, а на третьем этапе финансирование прекратилось, и опись насаждений завершить не удалось.

– В последующем мы нашли другие методы – приняли решение работать по съемкам. Мы примерно понимаем, сколько у нас зеленых насаждений, и какие участки нуждаются в озеленении. Согласно этого формируем план по озеленению.

Нина Мингалева ответила на еще один вопрос издания – какие деревья в городе самые дорогие. Оказалось, хвойные – они долго растут и требуют особого ухода. Среди лиственных всегда была и остается береза.

Также были даны необходимые разъяснения о правилах сбора валежника. Позвонившая на прямую линию горожанка-дачница спросила, можно ли, собирая валежник, пользоваться бензопилой.

Юрий Гудков ответил, что можно, но надо понимать, что валежник – это мертвое, лежащее на земле дерево. А вот пилить стоящее дерево, даже если это сухостой, нельзя.

Галина ВЛАДИС

Фото ok-inform.ru