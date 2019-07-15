Лес из плесени и завышенные счета

Жалобы на работу управляющих компаний постоянно поступают в Общественную палату Коми. Проблем с жилфондом неимоверное множество, и это подтвердилось на прямой линии «Работа управляющих компаний и ТСЖ: что не устраивает жильцов?».

Звонки поступали нескончаемым потоком. На вопросы граждан отвечали специалисты администрации Сыктывкара и стройжилтехнадзора Коми, все нарушения фиксировали представители прокуратуры Коми.

Перед началом работы прямой линии руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми, возглавляющая регцентр «ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина рассказала, что системные проблемы помогает решить создание ТСЖ, и в этом она и ее помощники оказывают содействие жильцам:

– Этот формат управления жилфондом особенно удобен для собственников жилья, придерживающихся активной жизненной позиции. Это люди, заинтересованные в контроле движения тех средств, которые выплачиваются за те или иные услуги. В этом году благодаря нашему призыву создавать ТСЖ, уже четыре товарищества созданы. Еще мы призываем создавать советы домов и тоже рассказываем, каким образом это делается. По нашим рекомендациям создано уже больше десяти таких советов.

Людмила Зензикова из поселка Верхнеижемский Сосногорского района сообщила, что проживает на улице Садовая, и «Сосногорская тепловая компания» на протяжении многих лет обещала решить проблему с водоснабжением:

– Восьмого июля у нас отключили горячее водоснабжение, и вода появится у нас только в начале сентября. Из-за этого страдает 165 человек, все лето мы без воды. Из этого числа 17 инвалидов, пять вообще не выходят из дома. Тепловики просто вешают объявление о том, что в котельной ремонт, и все. Нам необходима горячая вода, и куда только не обращались, но воз и ныне там.

Замруководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева ответила, что по закону рекомендуемый срок отключения горячей воды при ремонтных работах – две недели. Она подчеркнула, что ключевое слово здесь «рекомендуемый»:

– В каждом случае орган местного самоуправления определяет этот период. Сказать о причинах, почему так долго у вас нет воды трудно, близко с вашим случаем незнакома. Тут нужно подключать министерство жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос на контроль возьмем и проведем проверку, ответ дадим вам в письменном виде.

Наталья Кириленко из Вуктыла сообщила, что с июня в доме течет крыша, кровля в ужасном состоянии. Через жилищную инспекцию она добились того, что сделают ремонт хотя бы над теми квартирами, откуда поступали обращения. Однако по предписанию управляющая компания ничего не сделала.

– В ближайшее время предписание управляющей компании мы проверим. Если факты неисполнения выявим, то предпримем меры по привлечению организации к административной ответственности и к выполнению работ, – заверила Ольга Микушева.

Жительница Сыктывкара Татьяна Серафимовна сообщила о завышенных счетах в платежках. Она проживает на улице Карла Маркса, дом относится к «РЭУ № 1». Жалобы жильцов на управляющую компанию нашли отклик, но компания не только до сих пор не сделала перерасчет, но и продолжает выставлять завышенные счета. Ольга Микушева сказала, что госжилинспекцией нарушение уже зафиксировано и выдано предостережение:

– Исполнение данного предостережения возьму на личный контроль. Проверим и информацию о том, почему они продолжают выставлять завышенные счета.

Житель столицы Коми Михаил Габов сообщил, что на пересечении улиц Печорская и Садовая отсутствуют контейнеры для сбора мусора, и люди из частных домов, которые там находятся, складируют мусор на улице просто так. Мусор разносится по всей округе, дурно пахнет и доставляет массу неудобств. Начальник отдела по контролю за управлением жилищным фондом и содержанием территорий Татьяна Любаева сообщила, что с ситуацией знакома, вопрос с региональным оператором по ТКО уже проработан, и в ближайшее время контейнеры установят, а свалки, которые там образовывались, уже вывезли.

Сыктывкарка Светлана Матвеева с улицы 28-й Невельской дивизии сказала, что их дом обслуживает «Управляющая компания город», и с осени прошлого года жильцы подавали заявку на откачку выгребных ям, так как дом является частично благоустроенным, но заявку игнорируют.

– Звоним и пишем, но все бесполезно, – пожаловалась отчаявшаяся женщина.

Ольга Микушева пояснила, что нужно обратиться в госжилинспекцию, она находится на улице Димитрова, 10. Можно подойти лично или обратиться письменно. Заявление примут, проведут проверку и обяжут УК выполнить все работы.

Жительница одного из домов на Октябрьском проспекте пожаловалась на то, что в их доме вырос целый лес из плесени. Управляющая компания и водоканал делят территорию под фундаментом, поэтому дело стоит на месте. Госжилинспекция уже направила дело в суд. Ольга Микушева предположила, что, видимо, решение уже принято, но обязалась взять ситуацию на личный контроль и дать письменный ответ.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора