Валерий Козлов назначен представлять Коми в СЗФО

Валерий Козлов, досрочно сложивший свои полномочия градоначальника столицы Коми, назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации. Распоряжение о назначении подписано главой региона Сергеем Гапликовым 10 июля.

Другим распоряжением руководителя республики и. о. представителя РК в СЗФО Сергей Орлов освобожден от исполнения данных обязанностей.

Напомним, заявление о сложении полномочий мэр Сыктывкара подписал 3 июля после встречи с главой Коми, который предложил ему стать представителем республики в СЗФО вместо безвременно ушедшего из жизни Константина Сапрыкина, возглавлявшего представительство последние два года. Валерий Козлов предложение принял и обратился в Совет города с заявление об отставке. 5 июля столичные депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий руководителя администрации Сыктывкара Валерия Козлова и назначение его первого зама Натальи Хозяиновой исполняющим обязанности мэра.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru