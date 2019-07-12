Татьяна Козлова заняла пост детского омбудсмена

Нелли Струтинская, которая работала детским омбудсменом с 2011 года, освобождена от должности. Исполняющим обязанности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми назначена руководитель благотворительного фонда «Сила добра» Татьяна Козлова. Соответствующие распоряжения подписал глава региона Сергей Гапликов 10 июля, сообщает его пресс-служба.

Ранее глава республики провел с Татьяной Козловой рабочую встречу, в ходе которой поблагодарил ее за помощь семьям с тяжелобольными детьми, общественную работу и предложил должность исполняющего обязанности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми.

– Я благодарю вас за огромную работу, которую вы взвалили на себя, работая в Фонде «Сила добра» и за результаты, которых вы добились. Вы помогаете родителям, многие из которых уже отчаялись, вновь вернуться к жизни. Я очень рад, что вы приняли предложение стать исполняющим обязанности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми. Зная вашу принципиальность, отношение к делу, уверен, что мы совместными усилиями добьемся еще больших и значимых результатов. А с вашим приходом эта работа еще больше активизируется, – пожелал успехов глава Республики Коми.

– Мы очень благодарны за то, что вы поддерживали наш фонд. Мы надеемся, что мой уход из фонда не ослабит его позицию, а я в новой должности принесу еще больше пользы всем нашим родителям, чтобы они могли быть счастливыми людьми, – поблагодарила за доверие Татьяна Козлова.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru