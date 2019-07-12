Стратегия высоких достижений

28 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». С докладом выступил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, рассказав о достижениях компании в 2018 году. Ниже приводятся выдержки из доклада.

Для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. Реализация стратегии лидерства — это вклад компании в укрепление энергетической безопасности страны. Компания показала рекордные финансовые результаты. Объемы поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений. Выведены на завершающую стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на объемы и направления международной торговли природным газом.

По результатам прошлого года Совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка на одну акцию, направив на это 27 процентов прибыли по МСФО. Объем дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет в этом году, — максимальный среди всех компаний с государственным участием.

«Газпром» прочно занимает первое место в мире среди публичных компаний по запасам углеводородов. По объему добычи и ее годовому приросту «Газпром» также мировой лидер, превосходя ближайших конкурентов более чем в два раза. В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 миллиарда кубометров газа, что на 26,6 миллиарда кубометров больше, чем в 2017 году.

Развитие газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых центров газодобычи. На Ямале в 2018 году введены в строй третий газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Таким образом, обеспечен его вывод на проектную мощность — 115 миллиардов кубометров газа в год. Запасы Бованенково составляют 3,7 триллиона кубометров. Его эксплуатация будет вестись до 2128 года, то есть более ста лет! Газ месторождения наполняет магистрали Северного газотранспортного коридора — новой, важнейшей газовой артерии для России и Европы. Огромные ресурсы, уникальный опыт работы «Газпрома» в арктических условиях, технологии доставки ямальского газа на рынки — все это обеспечивает Ямалу ключевую роль в российской газовой отрасли XXI века.

Газотранспортная система «Газпрома» обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса.

В 2018 году продолжено развитие Северного газотранспортного коридора — ключевого маршрута поставок на Северо-Запад России и на экспорт в европейские страны. Введена в эксплуатацию линейная часть нового высокотехнологичного газопровода «Ухта — Торжок — 2». На газопроводе «Бованенково — Ухта — 2» введены в строй цеха четырех компрессорных станций. В конце текущего года будут сданы газотранспортные мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Они обеспечат подачу газа потребителям Северо-Западного региона и в «Северный поток — 2».

Одно из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» — реализация Программы газоснабжения и газификации регионов. В 2018 году объем инвестиций «Газпрома» в эту Программу составил рекордную сумму — 36,7 миллиарда рублей. Уровень газификации в среднем по стране вырос до 68,6 процента. А в городах и поселках городского типа — до 71,9 процента. Программой газификации были охвачены 66 регионов страны: построено более 2 тысяч километров газопроводов, созданы условия для газификации 49 тысяч домовладений и квартир. Объемы финансирования газификации регионов со стороны «Газпрома» могут быть увеличены. Необходимых результатов по синхронизации необходимо достичь вместе с партнерами — субъектами Российской Федерации, которые обеспечивают готовность потребителей к приему газа.

Серьезное внимание уделяется развитию рынков газомоторного топлива. Реализуя амбициозные проекты, «Газпром» опирается на отечественный, в том числе собственный, научно-технический потенциал, активно внедряет инновации, проводит импортозамещение.

Управление экологическими рисками — важное направление работы «Газпрома». В компании действует Система экологического менеджмента, которая соответствует самым современным стандартам. Впервые в России «Газпром» создал единый программный комплекс управления природоохранной деятельностью и организовал работу корпоративной Экологической инспекции. Во всех дочерних обществах и организациях Группы «Газпром», входящих в периметр экологической отчетности, внедрена система учета и инвентаризации парниковых газов.

«Газпрому» принадлежит первое место в России по установленной мощности и производству электроэнергии в тепловой генерации, первое место в России по производству тепловой энергии.

В 2018 году компания продемонстрировала высокую эффективность своей экспортной стратегии, установив исторический рекорд поставки газа в страны Европы и в Турцию — 201,9 миллиарда кубометров. Доля нашего газа на европейском рынке в 2018 году выросла до рекордного показателя 36,8 процента.

«Газпром» располагает всем необходимым для реализации самых современных проектов любого масштаба. А опыт претворения в жизнь стратегии лидерства компании – это залог успеха и высоких достижений.

С полной версией доклада и всеми материалами годового собрания акционеров ПАО «Газпром» можно ознакомиться на сайте www.gazprom.ru

На правах рекламы