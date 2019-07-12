Станислав Хахалкин возглавил санаторий «Колос»

Экс-мэр Усинска и бывший депутат Госсовета Коми Станислав Хахалкин с июля 2019 года возглавляет санаторий «Колос» в Кировской области, сообщает «БНК».

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Станислав Хахалкин является генеральным директором ООО «Санаторий «Колос». В этом статусе он со 2 июля 2019 года – тогда были внесены изменения в реестр.

Одним из учредителей «Колоса» является республика, размер ее доли – 53 процента. При этом территориально санаторий находится в поселке Колос Кировской области.

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online