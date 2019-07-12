Лучшие выпускники продолжат карьеру в «Роснефти»

В Усинском филиале УГТУ прошла церемония вручения дипломов выпускникам дневного и заочного отделений, слушателям центра дополнительного профобразования, а также ребятам, получившим на базе вуза среднее специальное образование.

Волнительный момент получения документов об образовании с выпускниками УФ УГТУ разделили родители, друзья, преподаватели.

Проводить вчерашних студентов в новую жизнь пришли и почетные гости – руководители градообразующего предприятия

«РН – Северная нефть», где сегодня трудится немало бывших выпускников Ухтинского ГТУ.

– Поздравляю вас с окончанием вуза и желаю отличного начала профессиональной карьеры, – обратился к будущим нефтяникам заместитель генерального директора по снабжению ООО «РН – Северная нефть» Игорь Кочкин. – В Обществе трудятся более 250 выпускников УГТУ, это порядка 17 процентов от общего числа сотрудников. Нефтяники, окончившие Ухтинский университет, прекрасно подготовлены. Спасибо профессорско-преподавательскому составу вуза за профессионализм и отличную подготовку без пяти минут молодых специалистов.

В этом году филиал УГТУ окончили 150 человек, из них 67 получили высшее профессиональное образование.

Ренат Сафиуллин стал обладателем красного диплома. На первом курсе молодой человек пообещал учиться на «отлично» и слово сдержал.

– Лидерские качества я начал развивать еще во время учебы в «Роснефть-классе». Там мы получили ценные навыки и глубокие знания, и во многом благодаря этому результативно прошла учеба в вузе. Сегодня у меня еще одна мечта – стать сотрудником «РН – Северная нефть», – рассказал выпускник.

Путь Рената Сафиуллина к нефтяной профессии – пример эффективности программы «Школа – вуз – предприятие», действующей в ПАО «НК «Роснефть». Подготовка будущих нефтяников начинается со школы. Окончив «Роснефть-класс», большинство ребят поступают в профильные вузы страны, проходят производственную практику в дочерних обществах Компании. В этом году на время летних каникул сотрудниками «РН – Северная нефть» станут 80 студентов.

– Общество официально трудоустраивает практикантов, оплачивает их работу, – отметила ведущий специалист Отдела оценки и развития персонала Екатерина Черникова. – Практика длится месяц-полтора. За каждым студентом закрепляется наставник из числа опытных сотрудников. По итогам работы будущий нефтяник получает характеристику. Самые способные ребята в будущем имеют все шансы влиться в наш коллектив.

Третьекурсница УГТУ Евгения Попова учится на факультете «Проектирование и эксплуатация магистральных нефтепроводов» и второй год подряд практикуется в отделе перспективного развития «РН – Северная нефть».

– Работаю с документами, готовлю акты, статистику. Словом, применяю в деле теоретические знания. Практика, общение с нефтяниками помогают в понимании выбранной профессии, – добавила студентка.

К слову, сотрудничество дочернего общества «Роснефти» и УГТУ началось в 2004 году. Благодаря «РН – Северная нефть», студенты имеют возможность проходить оплачиваемую практику на предприятии, участвовать в научно-технических конференциях. Специалисты Общества привлекаются к практическому обучению и аттестации учащихся. Лучшим студентам назначается именная стипендия НК «Роснефть».

В УГТУ и Усинском филиале вуза действуют именные аудитории НК «Роснефть», оборудованные необходимым комплексом наглядных и технических пособий. В 2019 году в Усинском филиале УГТУ, благодаря «РН – Северная нефть», открылся именной конференц-зал, оснащенный современной мультимедиа-системой, позволяющей проводить различные форумы и даже вести онлайн трансляции защиты дипломных проектов, к чему вузы обязывают новые требования к государственной аттестации выпускников.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»