Небезопасное детство

Какие места и объекты представляют угрозу для жизни и здоровья детей, обсудили в Общественной палате Коми

В период летних каникул школьники, не охваченные организованным отдыхом, нередко остаются без надзора взрослых, во дворах и на речных просторах их ждет масса опасностей. В Общественной палате Коми держат на особом контроле вопросы детского досуга и отдыха. Общественники месяц «мониторили» опасные объекты в рамках акции «Безопасное детство» и собрались вместе, чтобы обозначить «болевые точки».

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Коми Наталья Медведева отметила, что на заседании подняли насущную тему. Она напомнила, что в прошлом году на водных объектах в Коми погибло восемь детей, в 2019-м смертей не допущено, потому что проводится широкая профилактика:

– Проводим мероприятия с детьми, доводим до людей правила поведения на воде. Этому способствуют, например, такие акции как «Научись плавать». Во всех муниципалитетах, где есть бассейны, проводятся занятия с детьми с демонстрацией средств спасения. Главное – работа с родителями, они должны постоянно следить за детьми, не допускать их к воде без присмотра. Во-вторых, это организация мест массового отдыха у воды, в Коми оборудовано 51 такое место. В республиканских детских лагерях таких мест нет, поэтому купание в естественных водоемах везде запрещено. Наши реки опасны, скорость течения высокая, и в лагерях дети купаются только в бассейнах. Пляжный сезон открыт с первого июня, но пока, к сожалению, погода не позволяет жителям региона в полной мере насладиться отдыхом у воды.

У Натальи Медведевой уточнили, не лукавит ли она, говоря, что с начала года жертв на воде не было, ведь из-за плохой погоды и купаться еще почти никто не ходил. Она пояснила, что жертв не было среди детей, но вообще с начала года утонуло уже 12 человек, в основном это рыбаки-любители, нарушавшие правила поведения на воде.

Занимавшая ранее должность детского омбудсмена Нелли Струтинская отметила, что в Коми много неухоженных мест массового отдыха, где есть дети:

– Там они могут получить травмы, оказаться в тяжелейших ситуациях. Акция «Безопасное детство» направлена на то, чтобы силами всех можно было бы увидеть, где конкретно самые опасные места, например, открытые люки, и навести там порядок.

Зампредседателя Общественной палаты Коми Галина Лапшина добавила, что многие дети в Коми предоставлены сами себе, они гуляют, где хотят, ходят на речку, родители их не контролируют.

– Этих детей окружают открытые люки, торчащая арматура, поломанные качели, водоемы и ржавые аттракционы. Кроме того, жаждущие наживы предприниматели устанавливают новые, но несоответствующие никаким нормам аттракционы. Нам надо уберечь от этого наших детей, это и есть цель акции, – отметила Галина Лапшина и рассказала о социальной экспедиции Союза женщин Коми в сыктывкарское местечко Дырнос. Увиденное там поразило инспекторов, они буквально пришли в ужас.

Демонстрируя фотографии с открытыми люками и «убитыми» детскими площадками, где малыши соседствуют с бездомными псами, Галина Лапшина недоумевала, как такое могли допустить взрослые.

– Пока я не побывала там, то даже не подозревала, что есть такие места. Пора бить в колокола, решать эту проблему, ведь такой район не один. Все это до поры до времени. Проект «Безопасное детство» для этого и нужен, чтобы не просто вскрывать такие «нарывы», но и думать, как их лечить.

– Необходимо эти материалы направить в прокуратуру, – заявила Нелли Струтинская. – Ситуация серьезная. Дальше будем смотреть и отслеживать, что меняется.

Председатель Совета отцов Коми Алексей Сандригайло сообщил, что вместе с энтузиастами постоянно инспектирует подобные места, причем серьезные проблемы выявляются не только на окраинах Сыктывкара, а даже в Кировском парке, где сплошь и рядом опасные для детей объекты. Например, в удручающем состоянии горки на скейт-площадке.

– Мы находили бесхозные площадки, которые не были ни на чьем балансе. Качели, турники и скамейки своими силами красили и чинили. Многие управляющие компании идут нам навстречу, оказывают помощь. В том же Дырносе недавно нас просили на детскую площадку привезти песок. Обращаемся с фотофактами и в прокуратуру, они проводят проверки. Беда в том, что площадки – ничьи. Идешь в управляющую компанию, а они отвечают: «Нам это не надо», идешь в ТСЖ, а они двор на себя не взяли, то есть, получается, за двор никто не отвечает. Есть те, кто нам помогают, и те, кто говорят, мол, мы не обязаны ничего делать. Жильцы зачастую требуют вообще убрать игровую площадку и разместить там парковку. Мы им говорим: «Мужики, там стоят горки, два шурупа поменять и покрасить, и можно кататься», они категорически «против», потому что им нужна во дворе парковка.

Акция «Безопасное детство» стартовала в прошлом году по инициативе Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой и проходит при поддержке профильных министерств и органов власти, а также Общественной палаты России и других объединений.

Несмотря на все трудности, энтузиасты продолжают работать. Группа из четырех человек начала картографировать все детские площадки вдоль Октябрьского проспекта.

– К концу лета мы хотим составить карту детских площадок Сыктывкара, чтобы на следующее лето запланировать план действий: где-то ставить новые, где-то сносить старые, – заключил Алексей Сандригайло.

Обсудили на встрече и другие проблемы, в частности, случаи выпадения детей из окон из-за незакрепленных москитных сеток. Волна подобных случаев прокатилась по всей России. По этому поводу ведется большая информационно-просветительская работа с родителями.

Под занавес встречи Галина Лапшина сообщила, что информацию, озвученную на заседании, также обсудят на заседании Общественной палаты России в августе.

Ярослав СЕВРУК

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