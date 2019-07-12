Мост своими руками

Аварийный мост за один день восстановили жители ижемского села Сизябск. Дорогу из села в соседнюю деревню Черноборская преграждали овраг и ручей, через которые был проложен двенадцатиметровый мост.
Ранее мост в рабочем состоянии поддерживал колхоз «Ижемский». Но когда там закрыли скотный двор и конюшню, то заготовка сена за мостом прекратилась, и с годами переправа пришла в аварийное состояние – ездить по ней стало опасно. Тогда сельчане проявили гражданскую активность и своими силами восстановили мост.
Артур АРТЕЕВ
Фото vk.com
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