Край тружеников и традиций

Руководитель республики находится с рабочей поездкой в Усть-Цилемской районе

Глава Коми Сергей Гапликов принимает участие в мероприятиях межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка». Народные гулянья традиционно развернулись 11– 12 июля, но на сей раз в честь 90-летия Усть-Цилемского района празднества стартовали еще в конце прошлой недели. Программа поездки Сергея Гапликова в Усть-Цильму включает в себя рабочую часть. Подробности передает пресс-служба руководителя региона.

11 июля глава побывал в передовом фермерском хозяйстве района, проинспектировал ход строительства нового социокультурного центра в деревне Карпушевка и детского сада-яслей в Усть-Цильме, осмотрел экспозицию в отреставрированном историко-мемориальном музее имени А.В.Журавского, посетил Усть-Цилемский культурный центр, а также принял участие в торжественном заседании, посвященном юбилею района.

Первым объектом, где побывал Сергей Гапликов, стало крестьянское (фермерское) хозяйство Василия Захарова, которое считается одним из лучших среди предприятий агробизнеса в районе. Фермер рассказал главе о планах и перспективах дальнейшего развития.

Хозяйство Василия Захарова – это животноводство, переработка молока и производство мяса крупного рогатого скота. На содержании более 80 голов КРС. В год Захаров реализует до 190 тонн молочной продукции, 5-7 тонн масла и 15-20 тонн скота в живой массе (это треть от общего объема продукции, производимой фермерскими хозяйствами Усть-Цилемского района).

В период сезонной распутицы КФХ Захарова является единственным поставщиком молочной и мясной продукции в районный центр. Она реализуется в бюджетные учреждения, через фирменные магазины, а также передается для реализации в торговые точки района.

В 2018 году хозяйством введен в эксплуатацию пункт убоя скота с цехом по переработке мяса. Общий объем финансирования составил 9 миллионов рублей. При поддержке республики (500 тысяч рублей) и муниципального района (450 тысяч рублей) закуплено оборудование: мясорубка, пила ленточная, фаршемешалка, тестомес, котел варочный, настольная вакуум-упаковочная машина, аппараты котлетный и пельменный. Трудоустроено четыре человека из числа местных жителей.

В ассортименте производимых цехом мяса и мясных полуфабрикатов 10 наименований, в том числе котлеты, биточки, шницели, тефтели, пельмени, голубцы. Продукция пользуется повышенным спросом у местных жителей.

Убойным пунктом пользуются и многие другие организации, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства района.

Кроме того, хозяйство Захарова оказывает помощь администрации сельского поселения в благоустройстве территории села, предоставляет услуги техники гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, тесно сотрудничает с центром занятости населения, привлекает безработных граждан на общественные работы.

На этом фермер останавливаться не намерен. В планах – расширять производство и модернизировать оборудование. В ближайшие годы планирует построить животноводческую ферму на 200 голов КРС, приобрести оборудование для пастеризации и фасовки молочных продуктов, оборудование для производства колбасных изделий.

Сергей Гапликов пожелал Василию Захарову успехов и поручил региональному Минсельхозу оказать необходимое содействие в получении мер государственной поддержки.

В деревне Карпушевка руководитель республики совместно с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и НАО Александром Голованевым проинспектировали ход строительства социокультурного центра.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Общий объем финансирования строительных работ, оснащения мебелью и оборудованием – 38,5 миллиона рублей. Объект будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Сейчас завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

Социокультурный центр представляет собой одноэтажное здание общей площадью порядка 320 квадратных метров. В нем расположены концертный зал на 100 мест, библиотека, гардероб, санузлы, тепловой пункт, гримерная и кабинет директора.

– Это очень удобное расположение. Рядом находятся школа и детский сад, здесь – центр села, где проходят все митинги и встречи с населением. И это именно то место, где будут собираться люди, – рассказала заместитель руководителя администрации Усть-Цилемского района Елена Еремеева.

Следующим пунктом инспектирования стал строящийся детский сад-ясли на 120 мест в селе Усть-Цильма. Объект готов на 80 процентов, сейчас ведутся внутренние работы. Сергей Гапликов осмотрел помещения детского сада, пообщался с представителями подрядной организации.

Напомним, из-за срыва подрядчиком сроков выполнения работ муниципальный контракт с ООО «МИРЭКС» расторгнут с 15 мая 2017 года. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством РК и ПАО «ЛУКОЙЛ» с руководством компании была достигнута договоренность о финансировании незавершенных строительных работ на объекте.

– Полностью меняем кровлю, так как работы были выполнены неправильно. Как погода позволит, начнем перебирать уже сам металл. По внутренней части самая трудоемкая работа – это замена электросетей. Она уже выполнена на 80 процентов. Первый этаж сейчас заканчиваем, следом пойдут все отделочные работы. Предстоит заменить двери по требованиям противопожарной безопасности. Проект прошел повторную госэкспертизу, устраняем все замечания, – рассказал исполнительный директор ООО «СК-Лидер» Павел Черепанов.

Во втором полугодии 2017 года новым подрядчиком ООО «СК-Лидер» завершены работы по основному зданию детского сада. Летом прошлого года выполнены работы по установке забора, вертикальной планировке участка, устройству тротуаров, проездов, отмостки, групповых площадок, контейнерной площадки.

Глава республики поблагодарил генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и НАО Александра Голованева за поддержку в завершении строительства объекта.

Еще один объект посещения – Усть-Цилемский историко-мемориальный музей Андрея Журавского, чьи помещения были недавно отреставрированы на грант главы Республики Коми. Результаты реализации проекта «Дом ученого – обитель истории» оценил руководитель региона.

В 2018 году на средства гранта главы Республики Коми в области музейного дела в музее провели реэкспозицию одного из мемориальных разделов экспозиции «А.В. Журавский: жизнь, труды, наследие» – «Гостиная». Выполнен ремонт зала, отреставрированы стены, пол, потолок, создана имитация печи, приобретены винтажные шторы, карнизы, обои, светильники и другие предметы, которые позволяют «погрузиться» в эпоху жизни ученого (XIX – начало XX вв.).

Музей также принял участие в конкурсе на соискание грантов XIV конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», где победил с проектами «Дорогой научных открытий» и «Студия традиционных промыслов».

Проект «Дорогой научных открытий» предусматривает изготовление, доставку, установку мемориальных досок, информационных стендов, посвященных жизни и деятельности А.В. Журавского и обустройство исторического места в поселке Журавском.

В ходе реализации проекта «Студия традиционных промыслов» будет обустроено помещение для проведения занятий, мастер-классов по традиционным видам промыслов Усть-Цилемского района. Средства гранта пойдут на приобретение: мебели, демонстрационных систем и прочее.

В конце 2018 года поданы еще две заявки на конкурс на соискание гранта главы РК в области народных художественных промыслов и в области музейного дела.

Сергей Гапликов поблагодарил работников за инициативность и выразил готовность содействовать дальнейшему развитию музея.

Нуждается в капремонте и усть-цилемский культурный центр. Здание построено из кирпича в 1962 году, его косметический ремонт проводится ежегодно. Но пришло время основательного ремонта помещений и инженерных сетей. Глава Коми поручил рассчитать сметную стоимость ремонтных работ. Планируется, что к ним приступят уже в 2020 году.

В этот же день глава Коми принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею Усть-Цилемского района. Руководитель региона отметил уникальность и самобытность Усть-Цилемской земли, пожелал жителям благополучия и успехов в созидательном труде, а также вручил сертификат на благоустройство муниципалитета.

– Усть-Цилемская земля уникальна и в масштабах республики, и в масштабах России. Усть-Цильма – одно из самых древних сел Европейского севера. В ее истории немало значимых событий. Район по праву считается этнографической и фольклорной жемчужиной Русского Севера. Здесь бережно хранят традиции предков, обычаи древней Руси. Самобытный праздник «Усть-Цилемская горка» прославил нашу республику далеко за ее пределами. В Усть-Цильме всегда было сильно родовое начало, приверженность традициям, любовь к своей малой родине – все это делает устьцилемов по-настоящему сильными, стойкими и духовно богатыми людьми. Мы всегда будем ценить и уважать эти традиции, все, что вы так бережно храните и передаете детям. С праздником, дорогие устьцилёмы, успехов вам и счастливого будущего Усть-Цилемскому району, – пожелал Сергей Гапликов.

Также глава региона вручил заслуженные награды ряду жителей района.

Днем в райцентре прошел арт-парад районного фестиваля «Любимый край, благословенный», посвященный 90-летию района, на котором глава республики поблагодарил коллективы за сохранение традиций и пожелал участникам фестиваля дальнейших творческих успехов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru