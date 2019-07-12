Галина Рубцова назначена зампредом правительства Коми

Галина Рубцова назначена на должность заместителя председателя правительства Коми – министра финансов РК. Соответствующее распоряжение глава республики Сергей Гапликов подписал 10 июля, сообщает его пресс-служба.

Накануне руководитель региона провел рабочую встречу с Галиной Рубцовой, в ходе которой министр финансов отчиталась о результатах работы по укреплению финансовой стабильности регионального бюджета.

В 2015 году дефицит бюджета республики составлял 7,5 миллиарда рублей, а уровень государственного долга – 80 процентов по отношению к доходной части регионального бюджета. С тех пор правительством Коми проделана колоссальная и результативная работа по оздоровлению региональных финансов.

Так, по итогам 2018 года профицит бюджета республики составил 10 миллиардов рублей – впервые за многие годы. Уровень государственного долга Республики Коми сокращен до 38 процентов (28 миллиардов рублей). А доходная составляющая консолидированного бюджета республики увеличилась на 23 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить все социальные обязательства, повысить минимальный размер оплаты труда, заработную плату работникам здравоохранения, образования, культуры и других бюджетных сфер.

– У нас есть четкое понимание дальнейшей стратегии, в рамках реализации национальных проектов мы запланировали на ближайшие шесть лет соответствующие финансовые ресурсы. Необходимо соблюдать все контрольные точки, выполнять намеченные мероприятия, – подчеркнул Сергей Гапликов. – Ну и, Галина Зиславовна, я принял решение предложить вам должность заместителя председателя правительства Республики Коми, курирующего финансово-экономический блок.

Галина Рубцова поблагодарила за высокое доверие.

– Буду стараться работать, чтобы не подвести вас и республику, – заверила главу региона Галина Рубцова.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru