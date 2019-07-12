Эпоха глазами Надежды Паневой

Ветеран Коми журналистики, дочь одного из самых ярких руководителей республики советского периода Зосимы Панева Надежда Панева выпустила книгу воспоминаний. Автор решила собрать воедино все хранящиеся у нее многочисленные газетные и журнальные статьи, интервью, информации, в которых сама она и – реже – другие рассказывали в разное время и по разным поводам о ней, об ее учебе, работе, о родных и друзьях. Получился рассказ о целой большой эпохе. Надежда Панева так и назвала свою книгу – «Мое время».

Исключительно собственные незаурядный ум и воля, а отнюдь не покровительство отца – председателя Совмина Коми АССР – помогли Надежде Паневой поступить на филфак МГУ, а позже отучиться в Ленинградской высшей партийной школы и стать известным в республике журналистом. Телевизионную кухню она осваивала в 1960-х годах в Ухте, а затем много лет руководила Сыктывкарской студией телевидения, работала в Союзе журналистов Коми. Надежда Зосимовна считает, что жила и работала взахлеб, с полной отдачей, настолько много интересных событий и встреч уготовила ей жизненная стезя.

Одно из незабываемых воспоминаний – учеба в Московском государственном университете. В их группе практически не было москвичей, большинство студентов приехало из разных концов Советского Союза. Но учеба в МГУ для девушки из Сыктывкара началась с того, что она опоздала на вступительные экзамены. В школе задержали золотую медаль, и когда Надежда Панева приехала в Москву, прием уже закончился. Правда, золотой медалистке не надо было сдавать экзамены, а только пройти собеседование. В приемной комиссии пошли навстречу и направили к одному профессору на его загородную дачу. Собеседование у научного светила девушка прошла успешно и стала студенткой самого престижного вуза страны.

С некоторыми университетскими друзьями Надежда Панева до сих пор поддерживает связь. Одна из них – Светлана Ангелина, дочь известной Паши Ангелиной, дважды Героя социалистического труда, первой в стране женщины– трактористки. Кстати, Светлана Ангелина прислала отзыв на книгу своей однокурсницы. «Это прекрасный памятник нашему времени, – написала она. – В книге есть какая-то волшебная магия, от нее трудно оторваться!».

Шестидесятые годы прошлого века стали для Надежды Паневой настоящим журналистским университетом. Ее распределили в Ухту, где она несколько лет работала учителем в школе, но с открытием в 1963-м Ухтинской студии телевидения решила попробовать свои силы на этой стезе.

«Я привыкла к бешеному ритму жизни, к новизне и пестроте каждого дня, полюбила поездки по непролазным таежным дорогам – с холодами, грязью, комарами. В нашем походном УАЗике со мной всегда были двое надежных мужчин: шофер и кинооператор. С ними было легко и не страшно попадать в экстремальные ситуации. Однажды наша машина нависла над высоким обрывом: она висела на двух левых колесах, а два правых болтались над пропастью. Почти не дыша, мужчины вытянули меня из машины. Нам чудом удалось спастись», – вспоминает Надежда Панева.

В 1967 году молодой журналистке поручили руководить информационной службой.

«Главными тогда считались экономические новости. Разведка, разработка и освоение нефтяных и газовых месторождений – все это было под нашим «прицелом». Как радостно было узнавать, что где-то забил новый фонтан нефти или газа! Вспоминается несколько моих передач о Вуктыле. Его освоение началось в 1967 году, а в 1968-м строительство газопровода «Сияние Севера» было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Мы, ухтинские журналисты, стали свидетелями рождения этого уникального края», – продолжает свои воспоминания автор книги.

В 1970 году Надежду Паневу отправили на учебу в Ленинградскую высшую партийную школу, по окончании которой назначили заместителем председателя Гостелерадио Коми АССР, директором Сыктывкарской студии телевидения. На этой должности она проработала свыше 14 лет. Сделать удалось немало: расширить диапазон телевещания в республике, снять более 130 киноочерков, десятки телевизионных спектаклей, создать киноредакцию, сеть кинокорреспондентских пунктов.

Большое место в книге воспоминаний отдано родным и близким Надежды Паневой, и прежде всего ее отцу – Зосиме Васильевичу Паневу, который возглавляя в 50-60-е годы прошлого века Совет Министров Коми АССР, в 70-80-е – Президиум Верховного Совета Коми АССР, оказался сопричастным ко многим эпохальным событиям. В книге, в том числе, есть и интервью газете «Республика», которое Надежда Зосимовна дала в 2014 году в преддверие столетия со дня рождения своего отца.

Много теплых слов о маме – Екатерине Паневой, о сестрах и брате, о муже – знаменитом детском хирурге Евгении Плаксине.

Конечно же, книга рассказывает о коллегах – журналистах, творческой атмосфере на работе, ключевых событиях того времени. Очень интересно листать размещенный в книге фотоальбом и читать о совершенных автором путешествиях.

К сожалению, тираж книги – всего 70 экземпляров, Надежда Панева издала ее за свой счет.

– Книга не рассчитывалась на продажу, писалась для себя, для так называемого «близкого круга» людей: для друзей, знакомых, одноклассниц, однокурсников, товарищей по прежним работам, для родных и друзей, – отмечает Надежда Панева.

Автор уже получила множество благодарных отзывов.

Галина Владис

Фото из личного архива Надежды Паневой