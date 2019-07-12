Единороссы проверили воркутинские дворы

Секретарь Воркутинского местного отделения партии «Единая Россия» Руслан Магомедов и исполнительный секретарь Юрий Нечаев в рамках партийного проекта «Городская среда» проверили ход работ на придомовых территориях заполярного города, попавших в федеральную программу по созданию комфортной городской среды в 2019 году.

В настоящее время работы идут по пяти адресам. Так, на придомовых территориях домов 15 корпус 2, 3, 4 , 5 по улице Димитрова в настоящий момент уже завершена укладка асфальтового покрытия. Кроме того, к окончанию подходят подготовительные работы на придомовой территории у первого корпуса дома № 15 по улице Димитрова, подрядчики установили бордюрный камень и планируют территорию для асфальтирования.

– Долгие годы мы ходили по разбитому двору и уже не надеялись на лучшее, но благодаря программе по благоустройству уже сегодня я иду по новенькому асфальту и не боюсь испортить свои туфли, – рассказала единороссам жительница дома Снежана Белявская.

– В ходе рейда, нами были обнаружены ряд незначительных нарушений, которые возникли при проведении работ по благоустройству. Замечания, выявленные в результате проверки, городской администрацией взяты на контроль, и исполнители работ обязались их устранить в ближайшее время, – прокомментировал секретарь местного отделения, руководитель рабочей группы партийного проекта «Городская среда» Руслан Магомедов.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Антон ПРОНИН

Фото пресс-службы КРО «Единой России»