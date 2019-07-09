Лидеры нового поколения

Победителям конкурса «Команда Республики Коми» предстоит преодолеть самый ответственный этап

Десять лучших «резервистов» из «Команды Республики Коми» пройдут стажировку в Сингапуре. А три самых лучших кандидата получат высокие должности в правительстве Республики Коми. Об этом заявил глава региона Сергей Гапликов в ходе встречи с победителями конкурса «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров. Встреча прошла 8 июля в администрации главы РК.

– Уверен, что каждый из вас осознанно принял решение – быть полезным не только республике, но и в первую очередь, ее жителям. Вы полны идей и желания реализовать свои новые наработки и видения. Пусть ваши предложения и проекты, которые войдут в определенный перечень новаций будут полезны для развития нашего региона и формирования комфортной среды для наших жителей, — отметил Сергей Гапликов.

Конкурс «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров проводился в три этапа: отбор документов по формальным признакам, тестирование, самопрезентация и собеседование. Конкурс стартовал в марте, и первоначально было подано около 300 заявок, из которых во второй этап прошли 279. В финальном третьем этапе участвовали 207 кандидатов.

Оценивались такие компетенции как мотивация на включение в резерв, навыки публичного выступления, инициативность, активная личностная позиция, способность брать на себя ответственность, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость. По итогам проведения всех оценочных процедур 100 человек включены в резерв управленческих кадров Республики Коми сроком на три года.

У победителей конкурса будет возможность пройти обучение по специальной образовательной программе и тем самым повысить уровень управленческих компетенций и профессиональных навыков. Программа включает в себя очные и дистанционные курсы повышения квалификации по основным направлениям государственного управления, тренинги на повышение личной эффективности.

Кроме того, как сообщил первый зампред правительства республики – руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, для финалистов конкурса будет организована стажировка и работа в органах власти ряда муниципалитетов. Это самый эффективный способ получить опыт управления – поработать «на земле», применить свои знания и умения в конкретных условиях, решая конкретные задачи.

Победители конкурса получат возможность принять участие в совещаниях органов власти, где они смогут высказать свои предложения по совместной работе, наладить и развить деловые связи.

За каждым резервистом будет закреплен наставник из числа министров, их заместителей, руководителей муниципальных образований и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Готовность к работе с лидерами нового поколения выразили более 40 чиновников. Такая система наставничества призвана ускорить назначение резервистов на руководящие должности.

— По результатам оценки рейтинга эффективности десять лучших из вас получат возможность стажироваться в одной из самых развитых стран – Сингапуре, в котором развиты государственное и муниципальное управление, инновации, хай-тэк технологии. Мы постараемся сделать для этой десятки такую программу, в которую войдут самые лучшие наработки мира. Это будет стимулировать вас к победе. А после того, как вас оценят международные эксперты, тройка «резервистов» получит самые высокие должности в правительстве республики, — заключил Сергей Гапликов.

Далее «резервисты» разбились по группам для участия в практической части встречи – деловой игре. В режиме мозгового штурма совместно с экспертами-наставниками «губернаторской сотне» предстояло решить ряд управленческих задач. Все участники с испытаниями справились успешно.

Лина Перова

Фото rkomi