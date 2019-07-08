Прощай, alma-mater!

В СГУ имени Питирима Сорокина вручили дипломы первым выпускникам мединститута

6 июля состоялась церемония вручения дипломов выпускникам медицинского института Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина. Это первый выпуск врачей, которые все шесть лет отучились именно в СГУ. Пять из 50-ти дипломов – красные. С началом нового жизненного этапа молодежь поздравили преподаватели, родственники и друзья, а также министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Перед началом церемонии в корпусе СГУ на улице Старовского, 55 среди выпускников царило волнение. Девушки смотрелись в зеркала, поправляя макияж и синие ленточки, юноши нервно подшучивали друг над другом, вспоминая годы учебы. Одним из тех, кто готовился получить диплом с отличием, был Валерий Некрасов. Он рассказал, что продолжать обучение в ординатуре не собирается, а сразу отправится работать участковым терапевтом по контракту:

– Хочу сразу в практическое здравоохранение. Поеду в Сысольский район. Учеба в мединституте – это тяжелый труд, приходилось не спать по ночам, много зубрить. Стать врачом мечтал с детства, и никогда даже в голову не приходило выбрать другую профессию. В семье врачей нет, так что, можно сказать, я первопроходец. После одиннадцатого класса сразу подал документы на факультет лечебного дела.

Мединститут – самый молодой в университетском комплексе, его создали в 2014-м на базе Коми филиала Кировской государственной медицинской академии.

Именно об этом, поздравляя вчерашних студентов, напомнил Дмитрий Березин:

– Сегодня не только торжественный, но и необычный день, потому что мы выпускаем наш первый настоящий выпуск Сыктывкарского госуниверситета. Медицина – необычная отрасль, пожалуй, одна из тех, которые наиболее бурно развиваются. Футурологи даже не могут предсказать, что будет в ближайшие десять лет со здравоохранением. Мы вступаем в абсолютно новую эру, в новые отношения, в том числе с цифровой трансформацией, и это требует от нас большого труда и знаний. То, что вы получили в институте, – это умение приобретать знания, они являются фундаментальными. Поверьте, что пройдет немного времени и нужно будет их обновлять и, безусловно, это будет основным вашим занятием. Желаю, чтобы вы оставались человечными, чтобы на первом плане у вас было милосердие, потому что без этого невозможно себе представить профессию врача.

Студентам-медикам этого курса приходилось кочевать из корпуса в корпус. Одно время занятия проходили в здании бывшего роддома на улице Бабушкина, 11, где многие из будущих врачей появились на свет.

Поздравляя студентов, и.о. ректора Сыктывкарского университета Ольга Сотникова заверила, что постепенно здание на улице Старовского, 55 станет полноценным корпусом мединститута:

– Медицинский институт – это то, о чем я думаю каждый день. Думаю о том, чтобы в тех условиях, в которых мы находимся, найти возможности для качественного медицинского образования. Мы стараемся сделать лучше симуляционный центр и другие кабинеты, и вот как-то однажды в Ульяновском университете, – а они уже больше тридцати лет готовят врачей, – мы с директором разговорились, и она пригласила наших ребят к себе на конкурс студентов-медиков. Мы их отправили, и они привезли победы в четырех номинациях, была и пятая, но они просто туда не заявились. Горжусь нашим медицинским институтом.

Это подтвердил президент Ассоциации врачей Коми Вячеслав Сварич:

– Наши медицинские учреждения выпускают качественных докторов. Это можно видеть на примере количества красных дипломов как в этом году, так и в предыдущие. Желаю всем вам, прежде всего здоровья, потому что врачам нужно здоровье на уровне штангиста-тяжеловеса, ведь будут и вызовы в ночи, и никого не будет интересовать, что вы устали. Вы всегда должны будете осуществлять свою функцию, – отметил Вячеслав Сварич.

Клятву российского врача зачитала одна из выпускниц учебного заведения. После чего прозвучало троекратное «Клянусь». Завершилась церемония выступлением первокурсников, исполнивших песню «Корабли» Дмитрия Колдуна. Затем ребята собрались на крыльце здания, чтобы сделать общее фото на память.

В числе пяти выпускников, получивших диплом с отличием из рук министра здравоохранения Коми, оказался и Заур Исмаилов. В прошлом году юноша также становился лауреатом премии правительства Коми. Выпускник собирается продолжить учиться в ординатуре по специальности «Неврология». Чтобы разделить радость на церемонию вручения дипломов с ним пришли его родители. В семье врачей нет, но Заур рассказал, что на протяжении всей учебы родители всячески поддерживали, а мама, слушая его рассказы на темы здоровья, сама увлеклась медициной и теперь неплохо разбирается во многих вопросах.

– Отец по профессии экономист, и у меня была возможность пойти по его стопам. Даже подавал документы по направлению «менеджмент и экономика», прошел конкурс туда, но в итоге все-таки отдал предпочтение медицине и не пожалел. Дальше пойду учиться в ординатуру, у нас в Коми ее нет, поэтому поеду в Санкт-Петербург. После учебы буду работать по контракту в Ухте.

Ярослав СЕВРУК

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