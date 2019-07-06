Уважаемые жители Республики Коми!

От всей души поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви и верности!

День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских – светлый праздник, который объединяет миллионы православных жителей нашей страны, всех, кто поддерживает духовные и исторические традиции, кто ставит во главу угла такие ценности как, семья, дом, близкие люди и любовь к ним.

Семья – источник жизни, любви и энергии. Нет ничего более важного в жизни, чем испытать счастье материнства и отцовства. В крепких семьях рождаются счастливые дети. Поэтому в республике уделяется особое внимание укреплению института семьи и брака, поддержке материнства и детства, сохранению репродуктивного здоровья жителей.

Искренние слова благодарности всем семьям, воспитывающим детей, в том числе приемных. Это большая ответственность и нелегкий труд.

Дорогие друзья, супруги, молодожены, и те, кто только планирует свое семейное будущее! Желаю вам крепкого здоровья, терпения, благополучия, тепла и побольше радостных поводов для улыбок. Цените каждый миг, проведенный вместе со своими близкими и, конечно, берегите друг друга!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми