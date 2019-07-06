Дорогие жители Республики Коми!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии, история которых является примером крепкого семейного союза. Действительно, любовь, верность, забота о близких и родных– это важнейшие ценности. Именно они придают смысл жизни, помогают преодолеть любые трудности и в полной мере ощутить радость моментов, разделив ее с близкими людьми.

Семья – это опора в жизни каждого человека, основа стабильности и единения в обществе. В семьях сохраняются и передаются из поколения в поколение традиции, формируются важнейшие нравственные принципы.

Благодарю всех родителей Республики Коми за сохранение семейных ценностей. Желаю тепла, гармонии, любви и благополучия. Пусть близкие и родные будут здоровы и счастливы!

Надежда Дорофеева,

председатель Государственного Совета Республики Коми