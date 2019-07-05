Молодых исследователей приглашают на форум в Киргизию

С 14 по 20 сентября 2019 года в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики Институт экономических стратегий при поддержке и участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова проводит Международный молодежный форум «Шелковый путь – Новый формат – Зеленый стандарт».

Центральная идея форума – моделирование общего образа торгово-экономической и гуманитарной кооперации в контексте согласованного и взаимовыгодного развития стран евразийского континента и будущего в целом.

Особое значение организаторы форума придают работе с молодежью, чье участие в общественной жизни является одним из условий гармоничного развития общества. Именно поэтому к обсуждению и моделированию будущих интеграционных процессов на евразийском континенте, будущего, в котором молодым людям захочется жить и работать, и за построение которого они готовы взять на себя ответственность, приглашаются молодые исследователи – студенты, аспиранты, ученые, предприниматели и общественные деятели в возрасте от 18 до 30 лет из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Германии, Ирана, Монголии, Пакистана, Индии и других стран евразийского континента.

Форум пройдет в формате динамичной молодежной стратегической игры «Евразия – 2040», в ходе которой молодым исследователям будут предложены теоретические и практические задания для разработки инновационных проектов взаимодействия и сотрудничества стран евразийского континента в области промышленности и торговли, культуры и образования, экологии и безопасности. Также будут проведены интеллектуальный конкурс «Стратегическая матрица – 2019: Университет 4.0» и фотоконкурс «Моя страна».

По итогам стратегической игры «Евразия – 2040» члены команды-победителя конкурса получат возможность опубликовать результаты своих научных изысканий в журналах, входящих в перечень ВАК – «Экономические стратегии» (ISSN 1680-094X) и «Микроэкономика» (ISSN 1817-1591), а также принять участие в образовательных проектах Института экономических стратегий.

Программой форума предполагается проведение панельных дискуссий, круглых столов, образовательных семинаров и мастер-классов в рамках тематических секций: «Шелковый путь: торгово-экономическое сотрудничество»; «Новый формат: культурно-образовательный обмен»; «Зеленый стандарт: безопасная среда».

Результатом совместной работы участников форума и экспертного сообщества станет подписание Декларации молодежи стран Большой Евразии, отражающей предложения молодежи по вопросам решения актуальных проблем современности и необходимости интеграционных процессов на евразийском континенте, и представление ее специальному уполномоченному по делам молодежи в ОБСЕ, а также в профильные органы стран – участниц форума.

Принять участие в форуме могут 50 молодых исследователей в возраcте от 18 до 30 лет из стран, входящих в интеграционные объединения ЕС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, изучающих различные аспекты евразийской интеграции.

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную анкету-заявку, подписать согласие на обработку персональных данных и направить копию по электронной почте Nemkova@inesnet.ru (с обязательной копией на ovn3101@inbox.ru) до 10 июля 2019 года с пометкой «На конкурс «Евразия – 2040» в рамках Форума». Отбор участников будет проводиться конкурсной комиссией форума на основе заполненной анкеты-заявки с учетом опыта, знаний и мотивации претендентов. Участникам, прошедшим отбор , будет направлено письмо-приглашение.

Обеспечение и реализация деловой и культурной программы, проживание в двухместных номерах в Государственной резиденции № 2 президента Кыргызской Республики, трехразовое питание, а также трансфер участников от аэропорта Манас (Г.Бишкек) до места проведения форума и обратно осуществляются за счет организаторов форума. Транспортные расходы (перелет (проезд) до Бишкека (аэропорт Манас) и обратно, регистрационный взнос в размере 17 тысяч рублей оплачиваются делегирующей организацией или самими участниками.

Лина ПЕРОВА

Фото puteshestvyi.ru