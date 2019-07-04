Василий Гончаренко признал вину

5 июля Сыктывкарский городской суд огласит приговор экс-руководителю администрации Корткеросского района Василию Гончаренко. В прениях гособвинитель попросил признать бывшего чиновника виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

2 июля Василий Гончаренко выступил с последним словом, в котором признался в мошенничестве.

– Я признаю себя виновным по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), так как я путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Я раскаиваюсь в содеянном и прошу суд проявить ко мне снисхождение и назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, – цитирует Василия Гончаренко БНК.

Напомним, из материалов уголовного дела следует, что Василий Гончаренко, будучи руководителем администрации Корткеросского района, в мае 2018 года получил взятку в размере 300 тысяч рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» за покровительство этой организации и действия в ее интересах. Вину в получении взятки подсудимый не признает. Он признал, что взял наличные, но утверждает, что не собирался совершать какие-либо действия в интересах фирмы, то есть, получил деньги обманом.

Светлана СОЛОВЬЕВА