В правовом поле

Что делать, если часть пенсии удерживают без объяснения причин? Как взыскать алименты с бывшего мужа, если он безработный? Можно ли лишиться жилья из-за долга за ЖКУ? На эти и другие вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного – отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Из моей пенсии каждый месяц удерживают внушительную сумму, но ни судебного решения, ни судебного приказа я не получила. Как узнать, почему меня лишают денег?

– Необходимо проявить инициативу. Для начала нужно сходить в Пенсионный фонд и получить справку о причине удержаний. Узнав причину, обратитесь за судебным решением. После ознакомления с ним вы можете принять решение о его обжаловании.

– Бывший муж выплачивал алименты на двоих детей, но остался без работы, теперь перечисляют только часть его пособия по безработице, а это мизерные суммы. У него возник долг по алиментам. Из-за этого я с детьми нахожусь в сложном финансовом положении. А нынешняя жена моего бывшего мужа говорит, что он запил и работать не собирается. Что делать?

– Вы можете подать письменное заявление в службу судебных приставов с требованием привлечения должника к уголовной ответственности. Некоторых должников перспектива попасть в тюрьму отрезвляет и вынуждает исполнять обязанности по оплате алиментов.

– Я вроде бы устроилась на работу, сдала все документы, которые у меня просили. Но официального подтверждения трудоустройства не получила, хоть прошло уже несколько месяцев. Все время заведующая какими-то отговорками ограничивается. Собираюсь выйти на больничный, боюсь, что его могут не оплатить. Если вдруг возникнет необходимость, как мне доказать, что я работала в этой организации?

– Трудовые правоотношения подтверждаются либо письменным трудовым договором, либо судебным решением. Письменно потребуйте от работодателя оформления трудовых отношений и выдачи трудового договора. Не будет договора – доказать наличие трудовых отношений можно будет попробовать в судебном порядке.

– Живу в двухкомнатной неприватизированной квартире, документов на квартиру никаких нет, договор социального найма не заключала. Есть большой долг за ЖКУ. Получила письмо, в котором просят освободить квартиру в течение десяти дней. Разве меня могут выгнать на улицу? Или администрация должна предоставить хотя бы малосемейку?

– Вы были вселены в жилое помещение собственником по нормам ранее действовавшего жилищного законодательства. То есть, жилое помещение заняли не самовольно. Наличие или отсутствие заключенного письменного договора социального найма не имеет существенного значения. Выселение из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения за долги по ЖКУ не предусмотрено Жилищным кодексом РФ. Наличие задолженности по ЖКУ предоставляет право исполнителю жилищно-коммунальных услуг подать исковое заявление в суд о взыскании задолженности и не более того.

– Развелся с женой, она против моих встреч с детьми, а я хочу взять их с собой в отпуск на юг. Официальных запретов на посещение и встречи с детьми нет. Есть ли у меня право отвезти детей на отдых? А если я приду в садик и заберу младшего, грозит ли мне за это уголовное наказание?

– Порядок общения родителей с детьми определяется либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке. Не можете договориться с матерью детей – подавайте иск в суд. За то, что вы заберете своего ребенка из дошкольного учреждения, вам не грозит уголовное преследование. Родитель априори не может похитить своего собственного ребенка.

– У меня задолженность по оплате ЖКУ. Я на пенсии, размер ее небольшой, других доходов нет. В управление Пенсионного фонда пришел исполнительный лист на удержание половины пенсии. Той суммы, что у меня остается, не хватает даже на очень скромный набор продуктов. Что можно сделать?

– Вы можете письменно запросить в службе судебных приставов постановление об определении размера удержаний и обжаловать его сначала главному судебному приставу ФССП по Коми, а затем в суд. Потребуйте уменьшения размера удержаний. Требования можете подкрепить копиями документов о составе семьи, материальном положении, о доходах и расходах семьи и любыми иными документами.

– Я скоро ухожу в отпуск. Билеты на проезд к месту отдыха и обратно уже отдала в бухгалтерию, прошел месяц, но стоимость билетов не вернули, сказали, что нет денег. Установлены ли законом какие-то сроки возврата денег за билеты?

– Все сроки перечисления компенсации прописаны в порядке, который принят и утвержден у вашего работодателя. Подайте заявление и ознакомьтесь с положением о порядке компенсации проезда к месту отдыха. В случае нарушения ваших прав обращайтесь с иском в суд.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.