В Коми расследовали дело «экстрасенсов»

Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти жителей Москвы. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Среди пострадавших от аферистов есть жители Коми, расследовали уголовное дело сотрудники МВД по РК.

По данным прокуратуры Коми, в 2016-2018 годах группа граждан занималась аферами на территории РФ. «Штаб-квартира» злоумышленников находилась в Москве. В группе были распределены роли: отъемом денег у населения занимались рядовые исполнители, финансами заведовал бухгалтер, общее руководство осуществляли двое граждан.

Разработанная мошенниками схема была проста. Первоначально на интернет-ресурсах или в соцсетях в качестве приманки размещалась реклама об оказании психологической помощи. После вступления в переписку и телефонные переговоры потерпевшие подвергались психологическому давлению. Аферисты сообщали доверчивым людям, что их могут спасти только дорогостоящие сеансы экстрасенсорной помощи на расстоянии и магические обряды. Тем, кто не желал пользоваться услугами «экстрасенсов», обещали несчастья в самом ближайшем будущем. Клиенты, сознанием которых манипулировали аферисты, сначала переводили мошенникам небольшие суммы от 500 до 2500 рублей, а потом соглашались и на более крупные переводы от 18 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

В ходе следствия удалось установить пятнадцать пострадавших от действий «банды экстрасенсов», в том числе двоих жителей Республики Коми.

Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы.

Ирина СМИРНОВА

Фото fitsnews.com