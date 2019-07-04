Скоростью и количеством: МегаФон стал первым сразу в двух рейтингах

МегаФон лидирует по числу базовых станций в России. По данным Роскомнадзора, на начало июня у оператора насчитывалось более 238 тысяч объектов, треть из которых – стандарта 4G.

Для того чтобы жители всегда были на связи, специалистам порой приходится добираться в самые удаленные точки. Поэтому базовые станции МегаФона можно увидеть на Полюсе холода, где зарегистрирован температурный минимум – 68 градусов ниже нуля, на космодроме Восточный возле места запуска ракет, на берегу Ледовитого океана. В Коми инженеры оператора совершили, казалось бы, невозможное: обеспечили надежную связь в самом труднодоступном и высотном месте – на горе Народная.

Масштабная сеть позволяет обеспечивать быстрый интернет. Международная компания Ookla, анализируя миллионы замеров пользователей глобальной паутины в России, уже третий год подряд приходит к заключению, что МегаФон – оператор с самой быстрой скоростью передачи данных. Она в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента. Это позволяет абонентам быстрее скачивать видео, фото и передавать файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 МБ клиенты МегаФона на скорости в 25 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без задержек.

Как отметили в пресс-службе оператора, интернет четвертого поколения доступен 85% населения Республики Коми. Поэтому активно качают не только жители крупных городов, но и небольших населенных пунктов Коми, в топ которых входят Буткан, Харъяга и Илья-Шор.

текст и фото МегаФон