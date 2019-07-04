Дебоши престарелых в домах-интернатах

Суды Коми рассмотрели уголовные дела в отношении двоих жильцов домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В доме-интернате Усогорска в Удорском районе слепой инвалид избил соседа, а в Усинске пожилой постоялец дома-интерната напал на женщину-завхоза учреждения.

По информации прокуратуры Коми, Удорский районный суд признал 57-летнего жильца Усогорского дома-интерната виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. При нападении на соседа по комнате злоумышленник использовал трость.

Как следует из материалов уголовного дела, в одной комнате интерната проживали два инвалида-колясочника. Один из них, ранее неоднократно судимый гражданин, являлся еще и инвалидом по зрению с полной слепотой обоих глаз. Впрочем, это не мешало ему самостоятельно добираться до магазина и приобретать алкоголь. 16 апреля 2019 года два соседа употребляли спиртное в своей комнате. Во время застолья возникла ссора. В результате конфликта злоумышленник своей тростью несколько раз ударил приятеля по голове и рукам, отчего трость сломалась. Здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.

Суд признал дебошира виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно.

С предметом, использовавшимся в качестве оружия, напал на завхоза и жилец усинского дома-интерната. 77-летний мужчина вооружился молотком.

Как сообщила прокуратура Коми, 14 августа 2018 года пожилой постоялец усинского дома-интерната для престарелых и инвалидов пришел в кабинет заведующей по хозяйству для подписания договора на дальнейшее проживание в учреждении. Беседа переросла в словесный конфликт. Разгневанный мужчина схватил со стола принесенный с собой молоток и дважды ударил женщину по голове. Пока потерпевшая приходила в себя от ударов, постоялец запер входную дверь.

Испуганная женщина после ударов и высказанных визитером угроз убийством попыталась выбежать из кабинета, обороняясь стулом, однако обидчик продолжал бить заведующую молотком по рукам, а потом ударил по голове. Несмотря на ранения и обильное кровотечение женщина смогла освободиться и позвать на помощь. Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшей множественные телесные повреждения головы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, настаивал, что конфликт спровоцировала сама завхоз, уверял, что угрозы убийством не высказывал, а молоток носил с собой в папке с документами, чтобы папка не болталась на ветру.

Суд признал пенсионера виновным в совершении преступлений и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с принудительным наблюдением и лечением у врача психиатра.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото slavdelo.dn