Часто ли вы посещаете культурные мероприятия?

«Левада-центр» провел опрос, как проводят свой досуг россияне. Более половины респондентов (53 процента) признались, что ежедневно смотрят фильмы и сериалы. Самым непопулярным видом досуга оказалось посещение театров, выставок, музеев и концертов. Еженедельно так развлекаются только 1-2 процента граждан. Между тем, с 1 сентября в учебную программу школ включат культурные нормативы. Школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Все культурные посещения ученики будут фиксировать в специальном дневнике. А вы и ваши дети часто посещаете культурные мероприятия?

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Да, посещаем с женой все концерты. Когда бываю в Сыктывкаре, стараюсь сходить в театр. Полагаю, детям надо прививать привычку как читать книги, так и посещать культурные учреждения.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– В районе и райцентре проводится достаточно культурных мероприятий. Практически залы в сельских домах культуры и в райцентре в Усть-Цилемском культурном центре не пустуют. Но мои два взрослых сына не заинтересованы посещать данные мероприятия, за исключением спортивных. Сам я по мере свободного времени вместе с пятилетней внучкой посещаю различные культурные мероприятия.

Ирина Карманова, заведующая территориальным центром социального обслуживания населения, Койгородский район:

– Я посещаю все культурные мероприятия, проводимые в нашем районе, и иногда выезжаю даже за пределы района. Сама часто участвую в культурных мероприятиях.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Мы, как правило, пытаемся присутствовать на всех культурных мероприятиях нашего небольшого города. Выезжая в отпуск, выполняем обязательную программу по посещению музеев, выставок, спектаклей. Делаем это совместно, благо, что культурное наследие, за малым исключением, имеет гриф 0+. А при посещении различных спортивных и развлекательных мероприятий, не относящихся к вышеуказанным (они, ведь, также часть культуры), мы как родители пытаемся хотя бы, снять с них некое «отягощение злом» (по Стругацким). Ну, например, для ясности тезиса, стараемся разомкнуть эту, на мой взгляд, чудовищную смычку между развлечениями и едой и едой как развлечением.

Алексей Михайлов, юрисконсульт, Княжпогостский район:

– Полностью поддерживаю идею приобщения молодежи к культурной жизни, но есть много вопросов, касающихся реализации таких планов. Где театры, выставки и достойные музеи в глубинке? Не у всех есть возможность посещать административные центры регионов. В связи с переездом мои дети регулярно посещают какие-то выставки, музеи и прочие культурные мероприятия.

Елена Якушева, специалист по охране труда, Ухта:

– Телевизор ребенок смотрит каждый день, фильмы скачивает с интернета – смотрит в основном фантастику. Старший (15лет) предпочитает боевики, младший (9 лет) смотрит по телевизору передачи по детскому каналу. Школа организует походы в музей и выставки, оба ребенка в них участвуют, но самостоятельно не ходят. Концертные программы города им не интересны.

Юлия Филиппова, ведущий специалист администрации Усть-Цилемского района:

– Культурные мероприятия посещаем редко, раза три за год сходим на спектакли. Конечно, это мало.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»

«Республика»продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Вопросы на актуальные темы обсуждают участники проекта «Активный гражданин», чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.