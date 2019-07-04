Артем Сухарев: «Мы не собираемся отходить от выбранного курса развития клуба»

В минувшем сезоне мини-футбольная команда «Новая генерация» из Сыктывкара в четвертьфинальной серии до трех побед со счетом 3:1 сенсационно победила действующего чемпиона России – югорскую команду «Газпром-ЮГРА». Бюджет югорчан, усиленных большим количеством иностранных легионеров, кратно превышает финансовые возможности «Генерации». Команда из Коми повторила успех пятилетней давности, когда выбила из плей-офф подмосковное «Динамо». Пять лет назад в составе было много пришлых футболистов, теперь это только местные воспитанники. Лишь одним игроком не из Коми в составе был Максим Емельянов. Об итогах сезона, в котором «Генерация» заняла четвертое место, а также о планах на межсезонье «Республике» рассказал директор команды Артем Сухарев.

– «Генерация» показала, что можно добиваться результата со своими воспитанниками. Во многом заслуга здесь главного тренера Вадима Яшина. Он продолжит работу в следующем сезоне? Есть ли конкретика по составу?

– Действительно, заслуга Вадима Викторовича в успехах команды очень серьезная. Он, по большому счету создал команду из вчерашних дублеров и участников первенства города Сыктывкара. За два года ему удалось вывести созданный коллектив в полуфинал чемпионата России. Вадим Викторович продолжит работу в «Новой генерации» и в сезоне-2019/20. Однако, кроме заслуг тренера, мне хочется отметить всю команду: и игроков, и административный штаб. Все проделали большую работу и заслуживают самых лестных слов. В этой связи пару слов о следующем сезоне. Состав команды претерпит небольшое изменение. Максим Емельянов возвращается в Тюмень. У него закончился договор аренды. Есть игроки, которые попали в сферу интересов других команд суперлиги. Их будущее пока тоже не определено. Отмечу, что ветераны «Новой генерации» Виктор Прокушев и Виктор Сосковец на днях подписали новые контракты и продолжат защищать цвета нашего клуба.

– Если говорить о будущем, то клубы-олигархи и большое количество легионеров никуда не денутся, и мы продолжим сражаться с Голиафами? Или в обозримом будущем нас ждут глобальные перемены?

– Наверное, после того, в целом удачного сезона, говорить о глобальных переменах не совсем правильно. В 2017 году мы выбрали стратегию клуба, которая подразумевает формирование состава из воспитанников местной футбольной школы. В Республике Коми очень много талантливых ребят, которые в перспективе могут пополнить ряды нашего дубля, а затем и основной команды. Прошедшие два года показали, что такая стратегия позволяет, не имея и близко такого бюджета как у «клубов-олигархов», выглядеть, скажем так, достойно. Нельзя забывать, что, помимо спортивных результатов, наш клуб выполняет и большую социальную функцию, как то воспитание своих футболистов, которые имеют реальный шанс выступать в суперлиге. Мы видим переполненные трибуны, которые с большим удовольствием хотят поддержать «своих» ребят. Это все правильно и здорово. Поэтому мы не собираемся отходить от выбранного курса развития нашей команды.

– Вы сравнивали ощущения от победы пятилетней давности, когда в составе были, в том числе и иностранные легионеры, и нынешней?

– Сравнивать ощущения, конечно, можно, но лично для меня совершенно нереально. И победа в 2014 году над «Динамо», и победа в 2019-м над «Газпромом» всегда останутся в памяти болельщиков, футболистов и всех неравнодушных к нашей команде. По стечению обстоятельств, обе победные серии заканчивались восьмого мая в Сыктывкаре. После победы в 2014-м я лично каждый год пересматриваю четвертый – победный матч против «Динамо», особенно захватывающую серию пенальти. Со следующего года восьмого мая придется тратить больше времени на просмотр уже теперь двух матчей (смеется). Но, уверен, с удовольствием найду еще пару часов. Конечно, в этом сезоне очень хотелось большего. Но… В полуфинальной серии с московским «КПРФ», наверно, не хватило эмоций, не успели «остыть» после победы над «Газпром-ЮГРОЙ». В серии за третье место определяющими стали матчи в Самаре, в которых мы не смогли обыграть местное «Динамо» и возвращались в Сыктывкар, уступая со счетом 0:2 в серии до трех побед. Естественно, это оказывало серьезное давление на нашу команду. Мы не имели права на ошибку. Увы, в четвертом матче нам немного не повезло (в третьем матче, который проходил в столице Коми 31 мая, сыктывкарцы размочили счет в серии, победив 3:1, но на следующий день уступили в упорной борьбе со счетом 4:6, – авт.).

– В регулярном сезоне «Генерация» часто упускала победы на последних минутах и могла в одной игре победить сильного соперника, но на второй матч у игроков, будто уже не хватало сил. В чем причина, и можно ли сказать, что именно в матчах четвертьфинальной серии плей-офф удалось решить эти проблемы?

– У нас самая молодая команда в суперлиге, а проблемы «последних минут» и «вторых матчей» – это, прежде всего, проблемы опыта. Концовки игр – это всегда эмоции, давление, как правило, ограничение времени для принятия решений. В такие моменты многое зависит от хладнокровия, уверенности. Все это приходит с опытом. Что касается четвертьфинала, то тут огромную роль сыграли домашние трибуны, которые создали фантастическую атмосферу. Они вселили в ребят уверенность и, что важно, кураж. Именно он стал определяющим фактором, в том числе, в концовках матчей. Ну, и представьте себе, как играть противнику в такой обстановке, да еще и вися на волоске от вылета.

– Не так давно в Госсовете прошло заседание по вопросам профессионального спорта. Бюджетного финансирования клубов больше не будет. Но в итоге там к чему пришли? Вроде бы все согласились, что сами себя клубы все равно обеспечить не смогут. Команда вообще уверенно в этом плане сейчас себя чувствует?

– Финансирование – это всегда больной вопрос. И, наверное, не только для нашей команды. Что касается бюджетного финансирования, то вопрос, конечно, сложный. Но поддержка от республики профессиональным командам может быть и не в прямом бюджетном финансировании. Мы, например, постоянно ведем работу по поиску спонсоров. Нам в этом оказывают содействие министерство спорта Коми и правительство республики. Такая поддержка зачастую дает больше результатов, чем прямое бюджетное финансирование. Я считаю, что клубы не должны сидеть сложа руки, а должны находиться в постоянном поиске спонсоров. В то же время, в этих поисках и переговорах клубам просто необходима поддержка республики. Все же профессиональные команды – это спортивное лицо региона.

– Когда команда выйдет из отпуска, и есть ли уже планы на сборы?

– С 22 июля команда выходит из отпуска. На первую неделю запланирован углубленный медицинский осмотр футболистов. Затем, с 29 июля начнем непосредственно подготовку к сезону. Тренировочный сбор будем проводить в Сыктывкаре на своей базе – в УСК «Орбита». Ну и в конце августа запланировано участие команды в турнире в Тюмени.

– Насколько много предложений по аренде или покупкам героев серии плей-офф, по тому же вратарю Кириллу Щурку?

– Как я уже сказал, ряд наших футболистов появились «на карандаше» других клубов суперлиги. Победы над тем же «Газпромом» не могли пройти незамеченными. Конечно, Кирилл один из тех, о ком много говорят. Однако на данный момент каких-то конкретных предложений по его кандидатуре не поступало. Впрочем, повторюсь, спрос на футболистов «Новой генерации» появился. Это тоже очень приятно. Это тоже результат нашей общей работы.

Ярослав СЕВРУК

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Первого июля стало известно, что вратарь «Новой генерации» Александр Кригер, который половину прошлого сезона провел в аренде в екатеринбургском клубе «Синара», перешел в команду «Ухта». Также команда из индустриальной столицы Коми уже заключила трехлетний контракт с бывшим игроком «Тюмени» Евгением Мишариным.