В сквере у Стефановской запустят новые фонтаны

В столице начали отладку фонтанов в сквере за Стефановской площадью.
Два новых фонтана в виде гранитных шаров с подсветкой появились в сквере у главной городской площади взамен устаревших в результате комплексного благоустройства данной общественной территории. Территория сквера Стефановской площади была выбрана из предложенного списка территорий для благоустройства горожанами в результате онлайн-голосования. Форму фонтанов – в виде чаши с шаром – тоже выбрали сыктывкарцы онлайн — голосованием.
Также было принято решение обустроить подходы к обновленным фонтанам гранитной брусчаткой для придания законченного эстетичного вида.
Один из фонтанов будет работать все лето, второй подключат после завершения благоустройства прилегающей территории.
Галина ГАЕВА
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