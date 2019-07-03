В сквере у Стефановской запустят новые фонтаны

В столице начали отладку фонтанов в сквере за Стефановской площадью.

Два новых фонтана в виде гранитных шаров с подсветкой появились в сквере у главной городской площади взамен устаревших в результате комплексного благоустройства данной общественной территории. Территория сквера Стефановской площади была выбрана из предложенного списка территорий для благоустройства горожанами в результате онлайн-голосования. Форму фонтанов – в виде чаши с шаром – тоже выбрали сыктывкарцы онлайн — голосованием.

Также было принято решение обустроить подходы к обновленным фонтанам гранитной брусчаткой для придания законченного эстетичного вида.

Один из фонтанов будет работать все лето, второй подключат после завершения благоустройства прилегающей территории.

Галина ГАЕВА