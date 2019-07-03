Сыктывкарцы очистили берег Сысолы

На «Речной ленте – 2019» жители столицы Коми собрали более четырех тонн общих отходов и 178 килограммов пластика.

«Речная лента – 2019» прошла в Сыктывкаре в минувшую субботу, 30 июня. В республиканской экологической акции приняло участие более 200 человек. Активисты убрали от мусора прибрежную территорию реки Сысолы в районе Пляжного проезда поселка Краснозатонский.

Неравнодушным горожанам удалось собрать около 4,48 тонн общих отходов и около 178 килограммов пластика. Мусор был вывезен МКП «Дорожное хозяйство» и ООО «ПВС».

Лина ПЕРОВА

Фото kp.ru