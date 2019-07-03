Молодежь Коми собралась на форум

Республиканский молодежный образовательный форум «Молодежь Коми-2019» открылся танцами, награждениями и приветствиями почетных гостей. Около 150 участников из 20 муниципалитетов республики прибыли в Финно-угорский этнокультурный парк, чтобы провести шесть насыщенных дней.

Республиканский молодежный образовательный форум «Молодежь Коми 2019» — это образовательная платформа, помогающая объединению молодежи, интересующейся инновациями, общественными кампаниями и гражданскими инициативами. На форуме работали панельные дискуссии, деловые игры, мастер-классы по социальному проектированию и личной эффективности.

Форум открылся торжественной церемонией. Первой слово взяла зампредседателя правительства Республики Коми Наталья Михальченкова.

– По поручению главы республики Сергея Гапликова и правительства Коми я с большим удовольствием приветствую вас, уважаемые, профессионалы в сфере государственной и молодежной политики. Вы своими глазами видите, как развивается область государственной политики нашего региона, а все потому, что вы возглавляете важные направления в системе работы с молодежью, – отметила Н. Михальченкова.

Отдельно она поприветствовала представителей движения «Волонтеры Победы», для которых на форуме организовали образовательную площадку. Работа этого движения сейчас актуальна, ведь в следующем году вся страна отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также зампредседателя правительства Коми обратила внимание на новую площадку «Молодые политики», подчеркнув, что необходимо поддерживать профессионализм молодых людей в этой сфере.

– Здесь собрались самые эмоциональные, яркие, способные, самые неравнодушные молодые люди нашей республики. Я уверена, что за эти несколько дней ваш заряд энергии усилится, пусть солнце будет в душе каждого из вас! Дорогие ребята, мечтайте, все свершится, сбудется, исполнится непременно. Ничего не бойтесь, дерзайте, а мы, как орган исполнительной власти, ждем все ваши предложения — от самых больших до самых маленьких, — поприветствовала участников форума министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Далее гости перешли к церемонии награждения лучших добровольцев. В России 2018 год был объявлен Годом добровольчества. Благодарственные письма Росмолодежи вручили тем, кто помог провести этот год в Коми на достойном уровне: начальнику Центра развития волонтерства в Коми, Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Ольге Залевской; пресс-секретарю регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Коми Дарье Белоглазовой; заведующему сектором молодежной политики администрации Печоры Сергею Бобровицкому и специалисту по работе с молодежью Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Кириллу Баланеску. Они получили благодарность от председателя организационного комитета по проведению в России Года добровольца, первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко за активное участие в Годе добровольца и личный вклад в развитие добровольческого движения.

В первый день форума участники познакомились со своими кураторами, с которыми будут работать на протяжении пяти дней образовательной программы. Она поделена на семь различных площадок. Молодежь в рамках своих направлений будет разрабатывать новые проекты, которые помогут сделать республику одним из лучших регионов России в области молодежной политики.

Во второй день в работе форума принял участие глава Коми Сергей Гапликов. Подробности – в субботнем номере «Республики».

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru