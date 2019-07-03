Критерий нуждаемости будет пересмотрен

Первый заместитель правительства Республики Коми провел совещание с участниками рабочей группы по совершенствованию законодательства в области соцобеспечения семей с детьми, сообщает правительственный портал региона. Напомним, рабочая группа была создана в Государственном Совете Республики Коми.

В рабочей встрече приняли участие вице-спикеры Валентина Жиделева и Владимир Косов, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РК Сергей Усачев.

Депутаты сообщили первому вице-премьеру региона, что в Госсовете республики сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется совершенствованием законодательства в области соцобеспечения семей с детьми.

Соответствующее распоряжение 28 июля утвердила председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева, она же и возглавила рабочую группу.

По словам депутатов, в состав рабочей группы также будут приглашены представители профильных министерств. Будет организовано широкое обсуждение законопроекта с общественностью, республиканской Ассоциацией многодетных семей, межрегиональным общественным движением «Коми войтыр», Советом отцов, Общественной палатой региона, республиканской общественной приемной Главы Республики Коми. К диалогу, отметили народные избранники, также будут приглашены представители регионального отделения Национальной родительской Ассоциации, Ассоциации приемных семей и других организаций.

Михаил Порядин согласился с депутатами в том, что сегодня необходимо изменить подход к социальным выплатам семьям с детьми.

– Необходимо пересмотреть критерии нуждаемости, в результате должно увеличиться количество семей, получающих социальные выплаты, и возрасти суммы этих выплат. Очевидно, что пока эта задача не решается в рамках закона Республики Коми «Об образовании». Новый законодательный акт должен быть разработан из принципа единой социальной выплаты, в которую необходимо включить и компенсации оплаты за детский сад, – подчеркнул Михаил Порядин.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru