Сохраняйте проездные билеты

С начала года 7374 неработающих пенсионеров Коми обратились в отделения Пенсионного фонда за компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно. Большинство пенсионеров возместили расходы после поездки, 38 – воспользовались талонами на проезд на железнодорожном транспорте. Общая сумма компенсации составила 63 миллиона рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ по РК напоминает: на возмещение расходов на проезд к месту отдыха и обратно имеют право неработающие пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности. Компенсация производится один раз в два года.

Если пенсионер возмещает расходы после поездки, то по возращению ему нужно подать заявление в территориальный орган ПФР или МФЦ и предоставить проездные билеты. Также заявление на получение компенсации можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР, но в этом случае прийти в Пенсионный фонд все же придется, чтобы предоставить проездные билеты.

За получением талонов на бесплатные железнодорожные билеты пенсионеру нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ не менее чем за десять рабочих дней до приобретения билетов. В этом случае необходимо предоставить документ, подтверждающий предстоящее нахождение на отдыхе (путевка, курсовка, справка от родственников или знакомых, у которых планируется отдых). Справка составляется в свободной форме, в ней должны быть указаны ФИО пенсионера, даты и место отдыха. Заверять подпись у нотариуса не требуется.

Галина ГАЕВА

Фото kcson-fr.frunz.gov.spb.ru