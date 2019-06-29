Многодетная мама предлагает изменить критерий нуждаемости

Жительница столичного микрорайона Лесозавод, многодетная мама Марта Пименова обратилась к председателю Государственного Совета Республики Коми с предложением внести изменения в действующее законодательство, затрагивающее интересы многодетных семей. Произошло это на очередной встрече Надежды Дорофеевой со своими избирателями, сообщает пресс-служба спикера республиканского парламента.

Суть его такова. Сейчас решение о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и улучшении жилищных условий для многодетных семей основывается на критерии нуждаемости по площади – 10,5 квадратных метра на человека, включая нежилые помещения (балконы, кладовые, ванные, коридоры). Активистка полагает, что нужно пересмотреть данное положение и увеличить критерий до социально утвержденной нормы в 18 квадратных метров, или учитывать жилую площадь квартиры, а не общую.

Также Марта Пименова считает, что многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не должны сниматься с очереди при достижении старшими детьми совершеннолетия, если несовершеннолетних детей в семье остается не менее трех.

– Думаю, эти предложения достойны внимания и поручила Комитету Госсовета по социальной политике проработать поднятые вопросы, определить пути их решения. Учитывая, что данные положения регулируются федеральным законодательством, возможно, будем выходить с законодательной инициативой в Федеральное Собрание РФ или для начала поднимем вопрос на заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Все это, увы, процесс не быстрый, но решить вопрос можно только таким образом, – сообщила Надежда Дорофеева.

Также она отметила, что у нее всегда вызывают уважение неравнодушные люди, которых беспокоят не только свои личные чаяния, но и интересы многих других людей.

Спикер привела пример, когда житель микрорайона Лесозавод Вадим Ивашкин поднял перед ней вопрос о том, что в Республике Коми единовременная денежная выплата инвалидам предоставляется только на приобретение жилого помещения, а на строительство (в том числе долевое) – нет. После соответствующего анализа ситуации и прохождения всех необходимых этапов законотворчества, парламентарии дополнили региональное законодательство положением, которое позволяет инвалидам получать выплату и на строительство нового жилья.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru