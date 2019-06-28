Дорогие друзья!

Поздравляю вас с замечательным, ярким праздником – с Днем молодежи!

Современную молодежь отличает стремление к развитию, образованию, широта взглядов и самостоятельность. Задача взрослых – родителей, учителей, представителей власти – помогать молодому поколению реализовать себя в самых разных сферах жизни.

Молодежь Республики Коми уже сегодня становится творцом яркого и сильного будущего, достигает успехов, которыми гордится весь регион. Республиканские форумы «Инноватика – Крохаль», «Внуки Победы», региональный этап федерального проекта «Ты – предприниматель», конкурса «Доброволец России» и многие другие мероприятия позволяют раскрыть потенциал молодежи, поделиться своими успехами и обменяться опытом.

Дорогие юноши и девушки, новых вам идей, энергии и удачи! Пусть все задуманное обязательно исполняется. Желаю вам смело идти к своим целям и мечтам. С праздником!

Надежда Дорофеева,

председатель Государственного Совета Республики Коми