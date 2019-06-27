Старость не в тягость

Число пожилых людей в стране и в Республике Коми увеличивается. Наряду с этим возрастает и продолжительность жизни, которая за последние пять лет в Коми повысилась на два года и семь месяцев и составляет 71,2 года. Что необходимо для того, чтобы старость не была в тягость ни самому человеку, ни его близким, как проживать старость активно? Об этом шла речь в ходе круглого стола «Составляющие активного долголетия», прошедшего 24 июня в Общественной приемной Главы РК.

Модератор круглого стола – заместитель главного врача Республиканского госпиталя ветеранов Наталья Дубова рассказала, что сегодня в Коми насчитывается более 189 тысяч человек старше трудоспособного возраста. Только в последние три года число пенсионеров выросло на 8,3 тысячи и продолжает увеличиваться. При этом женщин в возрасте старше 60 лет в 2,5 раза больше, чем мужчин. Граждане пожилого возраста требуют особого подхода со стороны государства, принятия мер по улучшению качества их жизни.

– Перед регионами поставлены серьезные задачи по повышению качества жизни ветеранов, – рассказала модератор круглого стола.– Это и правильно выстроенная работа социальных служб, и содействие снятию рисков вирусных заболеваний, обучение гериатров, иммунизация граждан старшего поколения и охват их профосмотрами. Мы должны создать систему для здорового и качественного дожития.

Составляющие активного долголетия – здоровый образ жизни, профилактика хронических неинфекционных заболеваний, качественная медпомощь специалистов гериатрической службы. В рамках национального проекта «Демография» в Коми уже второй год реализуется программа «Старшее поколение», куда, помимо других составляющих, входит и медицинский аспект.

В 2018 году во всех муниципалитетах были созданы профилактические школы и школы пациентов, проводилась диспансеризация, индивидуальное и профилактическое групповое консультирование, совершенствовалась гериатрическая помощь. Сейчас в каждом муниципальном образовании республики, кроме пока Усинска и Вуктыла, есть врач-гериатр. В 2018 году в Коми работало восемь гериатрических кабинетов, а количество амбулаторных посещений врача-гериатра составило 9487. В том же году были выделены геронтологические койки в количестве 35 штук. А с 1 июля 2019 года на базе Республиканского госпиталя для ветеранов открывается гериатрический центр.

С 2020 года там планируется создать систему долговременного ухода за гражданами старшего поколения.

– Мы совместно с Центром медицинской профилактики и Республиканской психиатрической больницей разработали план по реализации регионального проекта «Старшее поколение». Это комплекс мер по профилактике шести патологических состояний, характерных для лиц пожилого возраста. В первую очередь, это профилактика падений и переломов. Кстати, если у нас с переломом шейки бедра пациенты лежат в основном на дому, то в Израиле их в тот же день берут на остеосинтез бедренной кости, и 90-летние бабушки после операции на костылях сами уходят из реабилитационного центра. Кроме того, в нашем плане – профилактика старческой астении, диагностика и лечение болевого синдрома, профилактика, диагностика и лечение когнитивных нарушений, диагностика и лечение старческого снижения веса и недержания мочи. Наши специалисты уже подготовлены и могут оказывать помощь при этих состояниях. Конечно, обучают этому и участковых врачей, – рассказала о планах развития гериатрического центра Наталья Дубова.

Заведующая центром медицинской профилактики Татьяна Лыюрова рассказала о тех возможностях профилактики, которые есть уже сегодня. Она отметила, что более 80 процентов нашего здоровья зависят от образа жизни и системы питания. В среднем 15 процентов – это влияние внешней среды и наследственности. Понять, здоровый или нездоровый образ жизни ведет человек, можно, опираясь на критерии Всемирной организации здравоохранения. Человек, следящий за своим здоровьем, должен ежедневно потреблять 400-500 грамм овощей и фруктов. Кроме того, режим дня должен предусматривать активную и умеренную физическую нагрузку – не менее 10 тысяч шагов в день. Нормальное потребление соли – не выше пяти грамм. Табак должен быть исключен совсем, а потребление алкоголя сокращено до минимальных доз один раз в неделю, а желательно и вовсе исключено. Если все эти пять пунктов соблюдаются, значит, человек ведет здоровый образ жизни. Если же он курит, то уже все остальные пункты не имеют значения, потому что самый тяжелый фактор, наносящий вред здоровью, это курение. Кроме того, как отметила Татьяна Лыюрова, люди старшего поколения должны ежегодно проходить профосмотры для раннего выявления онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сегодня на базе лечебных учреждений во всех муниципалитетах республики действуют выездные семейные школы профилактики артериальной гипертонии и сахарного диабета, созданы кабинеты по отказу от потребления табака. Во всех муниципалитетах, кроме Сыктывкара, есть школы профилактики гиподинамии, где обучают скандинавской ходьбе. Недавно Центр медицинской профилактики вышел на президентский грант со своим проектом «Алкоголь – под контроль. Ты сильнее». По мнению разработчиков проекта, о проблеме алкоголизма нужно говорить не с алкоголиками, а с простым населением, которое потребляет алкоголь пока в умеренных дозах, чтобы те отказались от этой привычки.

– Сейчас в регионах рассматривается вопрос о создании центров общественного здоровья, направленных на профилактику среди населения и на индивидуальную профилактику. В каждом муниципальном образовании должен быть такой центр, – уверена Татьяна Лыюрова. – Людей надо учить даже тому, как съедать соли не более пяти граммов, а то, когда начинаешь индивидуально с человеком работать, всегда выясняется, что с солью у него перебор. Так же и с овощами – фруктами: начинаешь считать, выясняется, что недобор. А значит, риск преждевременной смерти вырастает. Для этого и существуют профилактические школы. Можно, конечно, уповать на хорошую наследственность или там еще что-нибудь, но почему мы должны играть в рулетку?

О том, как в преклонном возрасте сохранить ясный ум, и что для этого делается, рассказала психолог Республиканской психиатрической больницы Вера Яичникова.

Когнитивное долголетие – это долголетие нашего мозга. По мнению экспертов, кроме физического, есть еще так называемое ментальное здоровье, которое должно быть в порядке. По профилактике когнитивных нарушений в Сыктывкаре функционирует два проекта. Это «Семейная школа по профилактике когнитивных нарушений» и Тренинг «За активное долголетие», который стал логическим продолжением этой школы, потому что, получая информацию в школе, люди не понимали, что с этим делать дальше.

Семейная школа профилактики когнитивных нарушений была изначально открыта на базе Центра медицинской профилактики. Цель – помощь гражданам, которые испытывают сложности с запоминанием, вниманием, ориентацией. Школа задумывалась как популяризация мер профилактики деменции, которая является смертельным заболеванием: от момента постановки диагноза до летального исхода проходит 8-10 лет. По данным ВОЗ, случаев деменции становится все больше и больше, а лечения этой болезни на данный момент нет, ее можно только профилактировать. С этой целью и появилась школа. Родственников пожилых людей в этой школе обучают распознавать признаки наступающей болезни. Ведь в 30 процентах случаев при первых симптомах можно предотвратить развитие деменции коррекцией образа жизни и питания.

Как выстроить жизнь человека, которому уже поставили диагноз деменция? Что делать дальше? Как с ним общаться, как реагировать на его вспышки раздражения, на бредовые заявления, что его все обкрадывают? Как не потерять его на улице, и к чему быть готовым? Всему этому обучают в Семейной школе профилактики.

– Пока нам 20-30 лет, мы можем многое сделать для развития нашего мозга и профилактики деменции в старости, – рассказала Вера Яичникова. – В школе мы даем практические советы по улучшению памяти, внимания, мышления. Проводим минимальную диагностику для тех, кто хочет оценить состояние своих когнитивных функций, даем советы родственникам по социально-бытовому устройству жизни близкого человека, больного деменцией, по устройству его в интернат на более тяжелых стадиях болезни. И оказываем психологическую поддержку родственникам, потому что это очень тяжело, когда твой близкий человек заболевает деменцией и перестает узнавать даже своих детей.

Осенью 2018 года Семейная школа профилактики переехала в Эжвинскую поликлинику. Здесь же, в Эжве, на базе центра «Шудлун», проводятся тренинги для граждан, имеющих легкие нарушения когнитивных функций. Участникам тренинга на дом даются домашние задания. По словам Веры Яичниковой, новая информация, расширение круга общения, работа в группах дают положительные результаты. После этих тренингов у всех пациентов повышается настроение, физическая активность, повышается тонус, уходит бессонница. Проводятся все занятия бесплатно.

Занятия тренинга «За активное долголетие!» проходят в ежедневном режиме. Курс предполагает десять занятий. Тренинг проходит в центре «Шудлун» по улице Славы, 18, ежедневно с 14.00 до 15.00. На лето занятия приостановлены, набор следующей группы начнется в сентябре.

Главный внештатный гериатр Минздрава РК Ольга Трунова отметила, что постарение населения явилось демографическим феноменом и послужило развитию гериатрической службы в России. Она привела данные мониторингов: пациенты старше 65 лет – это дополнительно 37 процентов расходов системы здравоохранения. Они составляют 80 процентов посещений всех участковых врачей-терапевтов или семь посещений от одного пациента на одного участкового врача. Это 33 процента всех госпитализаций и 45-50 процентов расходов всех стационаров. Всемирной организацией здравоохранения уже доказано и подсчитано, что к 2050 году доля лиц, не могущих позаботиться о себе, превысит нынешнее число в четыре раза.

Поэтому, отметила Ольга Трунова, медпомощь пожилым должна быть доступна вне зависимости от специализации и технологичности с учетом показаний специалистов и во всех лечебных учреждениях, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги. И пожилой возраст не должен быть поводом для отказа любого вида медпомощи.

Галина ГАЕВА

Фото kokoshkino.org