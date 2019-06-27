Продолжается регистрация на «Арктический марафон – 2019»

21 июля любителей бега ждет уникальное спортивное событие – «Арктический марафон – 2019». Марафон пройдет за северным полярным кругом в городе Воркуте – самом восточном городе Европы.

Состоятся забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а также детский забег на 600 метров.

Трасса проложена с учетом географического расположения местных достопримечательностей и является одним из ключевых факторов привлекательности бегового события для участников. По маршруту следования расположены объекты, представляющие природную, культурную и историческую ценность.

Стартовая часть основных маршрутов пройдет мимо памятника «Воркута — 67 параллель» – символа заполярного города, именно он использован организаторами для оформления события и сувенирной продукции. Далее участники пересекут город по центральной улице, которую до этого момента перекрывали лишь для традиционных гонок на оленьих упряжках, и за пределами города мимо функционирующей угольной шахты. Часть трассы марафонской дистанции пройдет в окружении бескрайней тундры, откуда открывается вид на Приполярный Урал.

Все взрослые участники получат стартовый пакет (стартовый номер, футболка с длинным рукавом, дождевик, рюкзак, защитные очки, репеллент) и на финише будут обеспечены горячим питанием.

Ритм событию зададут лучшие ди-джеи республики Коми – участники фестиваля «Энергия Севера». Участников и гостей ждут разминки от «звездных» гостей, интерактивно-познавательная программа от ведущих, детская площадка.

Местом особой энергетики обещает стать этноплощадка «Достояние севера», где можно будет познакомиться с культурой и бытом народов Крайнего Севера, а также приобрести товары местного производства и сделать на память уникальные фотографии с северными оленями.

Ожидаемое количество участников – 1000 человек: жители г. Воркуты, Республики Коми, любители бега со всей России. Участники сделают свой вклад в решение национальной задачи по популяризации бега, здорового образа жизни и активного отдыха. Знакомство с традициями коренного населения и природой арктического региона поможет открыть эти территории для широкой аудитории.

Организатором и инициатором мероприятия выступает ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» в сотрудничестве с администрацией МО ГО «Воркута» и специалистами спортивной организации «Russia Running» – командой, создающей лучшие беговые события по всей стране.

Дополнительная информация о мероприятии, а также условия регистрации размещены на сайте «RussiaRunning»: https://russiarunning.com/event/Vorkuta2019.

Регистрация открыта, количество слотов ограничено!

По вопросам информационного партнерства обращаться на эл. адрес slso.media@sgp.gazprom.ru с пометкой «МАРАФОН».

Оргкомитет марафона