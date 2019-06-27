До и после интервенции

26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Уже больше четырех лет свою личную борьбу с наркозависимостью ведет сыктывкарец Павел Апальков – один из организаторов сообществаанонимных наркоманов в Сыктывкаре. В этом году Павел Апальков получил президентский грант на реализацию антинаркотического проекта «Шаги в жизнь».

В эти выходные сообщество анонимных наркоманов отметило свое трехлетие. Посвященный этому маленькому юбилею семинар прошел в закрытом режиме, но «Республике» Павел рассказал и о работе с анонимными наркоманами, и о планах по открытию в столице Коми реабилитационного центра для наркоманов, работающего по программе «Миннесота».

О том, что такое наркозависимость, Павел знает не понаслышке – сам много лет употреблял самые разные виды наркотиков. Перепробовал и разные способы освобождения от зависимости – от занятий спортом до молитвы перед чудотворной иконой. Ни один из этих способов ему лично не помог.

По словам Павла, общемировая статистика вообще неутешительна: только три процента наркоманов могут самостоятельно, «на силе воли», вырваться из плена наркотической зависимости. Остальным требуется помощь квалифицированных специалистов. Помощь потребовалась и самому Павлу. Но к тому моменту, когда мужчина осознал, что не может справиться с зависимостью самостоятельно, он потерял все социальные связи, даже близкие люди от него отвернулись. Как утверждает Павел, осознание собственной беспомощности перед наркозависимостью стало для него и неприятным откровением, и первым шагом к выздоровлению. Потом был курс в реабилитационном центре за пределами республики, где, как отметил сыктывкарец, его сознание перевернулось. Мужчина осознал ценность жизни, которой чуть не лишился из-за пристрастия к наркотикам, важность близких людей, которых чуть не потерял, понял, что у него есть будущее, которого в период употребления зелья он просто не видел.

После реабилитации, уже в Сыктывкаре, Павел организовал сообщество анонимных наркоманов. Сейчас на собрания приходят до десяти человек. Методика работы сообщества строится на программе «Двенадцать шагов», напоминающей программу анонимных алкоголиков. Дверь сообщества всегда открыта для новичков, участие в собраниях бесплатное. Четыре составляющих выздоровления: соблюдение рекомендаций программы «Двенадцать шагов», консультации с наставником, участие в собраниях, служение ближним. Последняя составляющая, служение, не менее, а, может, и более важна, чем другие. Наркоманы в силу своей зависимости эгоистичны и не воспринимают саму идею служения. Поэтому появление у них желания что-то бескорыстно сделать для другого человека – верный признак восстановления целостности личности.

По мнению Павла, общение с теми, кому удалось отказаться от употребления наркотиков, полезно для наркозависимого не только потому, что товарищи по несчастью делятся своим опытом избавления от тяги к зелью, но и потому, что перед глазами новичка есть человек, который смог вернуться к нормальной жизни. А если это смог сделать один, значит, и другой сможет.

Решительный протест у Павла вызывают утверждения о том, что наркоманы – это люди со слабой волей и отсутствием самоконтроля. Собеседник издания убежден, что наркомания – болезнь, возникающая из-за природного отсутствия в организме человека дофамина (гормона удовольствия, который естественным образом вырабатывается в больших количествах во время положительного, по субъективному представлению человека, опыта). Если этого гормона недостаточно, человек попросту не умеет радоваться жизни, получать удовольствие от самого факта проживания каждого дня, даже не замечает приятных мелочей, которые скрашивают существование. Такие люди ищут каких-то острых ощущений, иногда эти поиски приводят к употреблению алкоголя и наркотиков, эксперименты с этими веществами в большинстве случаев заканчиваются плачевно.

– Наркомания неизлечима, – не скрывает Павел. – И никто не сможет искусственно повысить уровень дофамина в организме, у нас тоже нет никакой волшебной таблетки. Но мы можем научить видеть мир под другим углом, восстановить целостную личность. Если соблюдать рекомендации, которые даются в программе «Двенадцать шагов», можно жить без наркотиков.

В качестве примера сыктывкарец приводит свой личный опыт изменения мировоззрения. Недавно он получил штраф за превышение скорости – вроде не самое приятное событие, да еще и понимаешь, что сам виноват в том, что придется заплатить немаленькую сумму денег. Пессимисту тут бы впору расстроиться, начать себя винить, а потом жалеть. Там и до желания «снять стресс» один шаг остается.

– А я вот подумал и порадовался: четыре года назад у меня не было ничего, я не видел будущего, собирался умереть. По сравнению с той ситуацией мое нынешнее положение можно назвать замечательным. Штраф прислали потому, что у меня машина есть. Да, придется отдать какую-то сумму – но у меня сейчас и деньги для этого есть. Заодно и урок получил – надо соблюдать правила дорожного движения, – объяснил Павел.

Одна из особенностей наркозависимых людей: они не желают решать проблемы, которые возникают в жизни у каждого человека.

– Мы учим зависимых мыслить позитивно. «На позитиве» есть возможность решить любую проблему, – отметил Павел.

Также наркозависимые и их родственники могут получить бесплатную консультацию психолога в консультационном центре «Пробуждение», в создании которого также участвовал Павел. Он сообщил, что за год центр оказал 74 бесплатные консультации. Из каждых десяти обратившихся в центр – лишь один наркозависимый, остальные – созависимые, вынужденные сосуществовать рядом с наркоманом. Как подчеркнул Павел, родственники наркозависимого тоже нуждаются в помощи, поскольку практически постоянно испытывают негативные эмоции. Более того, именно они способны свести на нет результаты успешной реабилитации наркозависимого, продолжая видеть в нем наркомана. Рано или поздно у человека, который проделал огромную работу над собой, возникнет искушение «оправдать ожидания» родственников и вернуться к себе прежнему. Поэтому, пока наркозависимый проходит реабилитацию, его близким надо также менять мировоззрение и готовиться к общению с тем новым человеком, которым станет их родственник. Тренинг для родственников наркозависимых – одна из составляющих проекта «Шаги к жизни».

Сейчас в планах Павла и его единомышленников открытие полноценного реабилитационного центра закрытого типа в Сыктывкаре. Организации «Социальные инициативы», которую представляет Павел, уже выделили помещение в Лесозаводском районе столицы Коми. На данный момент начинается оснащение помещения всем необходимым. Павел не скрывает, что этот проект рассчитан на самоокупаемость центра. Но работа с первой группой наркозависимых, которую планируется набирать уже в августе, будет бесплатной для желающих избавиться от тяги к наркотикам. Единственное условие – желание у человека должно быть сильным и искренним.

Как пояснил Павел, реабилитация состоит из нескольких этапов, и самый сложный из них первый – мотивационный. Сам наркозависимый чаще всего не осознает своей проблемы. Его приходится убеждать в том, что он нуждается в помощи.

– У нас есть мотивационный блок, который называется интервенция, когда приезжают специалисты и пытаются убедить зависимого лечь в клинику. В большинстве случаев это непросто. Моя самая долгая интервенция длилась пять с половиной часов, но после этого зависимый признал, что ему нужна помощь, и поехал с нами в клинику. Если наркозависимый уже морально готов отказаться от употребления, понимает, что самостоятельно с этой задачей не справится, но у него нет денег на оплату реабилитации, двери нашего центра все равно будут для него открыты. Я считаю, что каждый должен получить шанс вернуться к нормальной жизни. Работа с первой группой в центре будет бесплатной, во всех остальных группах мы будем оставлять пять мест для тех, у кого нет возможности оплатить реабилитацию, – поделился планами Павел.

Людмила ВЛАСОВА

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