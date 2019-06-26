Федеральная выплата на ребенка вырастет до 10 тысяч рублей

Малообеспеченные семьи республики, воспитывающие детей от полутора до трех лет, будут получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка ежемесячно.

Ранее федеральная выплата составляла всего 50 рублей. О принятии ряда важнейших решений по государственной поддержке семей с детьми заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 25 июня премьер провел совещание о достижении национальных целей развития в сфере демографии.

Дмитрий Медведев сообщил об увеличении помощи малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей.

– Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семьи с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, – также добавил премьер.

Почти в два раза повышены компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Эта мера начнет действовать уже с 1 июля текущего года.

– Для дальнейшего динамичного развития страны нам необходимо решить две стратегические задачи в сфере демографии: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. Предложенный федеральным правительством дополнительный пакет мер поддержки направлен на достижение этих целей. Безусловно, это станет еще одним стимулом для молодых семей, которые, в силу определенных финансовых обстоятельств, не решаются заводить детей, – транслирует комментарий главы Коми Сергея Гапликова его пресс-служба.

В республике для семей с детьми предусмотрен ряд мер социальной поддержки. В их числе региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей, пособия на детей для малоимущих семей, компенсация проезда беременным женщинам из труднодоступных местностей в медучреждения и обратно, ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям при рождении третьих и последующих детей, а также меры поддержки по оплате ЖКУ многодетным семьям.

Лина ПЕРОВА

Фото skr.su