«Живой воздух» с морем эмоций

В минувшие выходные, 22 и 23 июня, в Финно-угорском этнопарке в сыктывдинском селе Ыб прошел третий всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Он объединил воздухоплавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России. Также были гости из ближнего зарубежья – команда из казахстанского города Усть-Каменогорск. За два дня праздник посетило более четырех тысяч человек. Событие увенчалось выступлением рок-группы «Город 312».

Погода в выходные была хоть и теплой, но неблагоприятной для полетов воздушных шаров из-за ветра. Накануне фестивальной программы, 21 июня, все экипажи воздухоплавателей уже прибыли в Ыб, успев полетать только в этот день в рамках спортивной программы. Соревновались в скорости подъема шаров и дальности полетов. Победу одержала команда из Екатеринбурга. На следующий день объявили штормовое предупреждение, и под угрозой были не только полеты величественных небесных тихоходов, но их подъем в воздух на привязи, так называемый, «Аэролифт». Этот «аттракцион» стоил относительно недорого. Если полет обошелся бы в несколько тысяч, то за подъем на высоту птичьего полета организаторы просили всего пятьсот рублей. За вход в этнопарк гостям фестиваля также нужно было заплатить полтысячи.

Накануне фестиваля в интернете было много скептических комментариев. Людям не нравилась цена за вход, выбор хедлайнера – подзабытая группа «Город 312», а также сложности с приездом в Ыб (организаторам так и не удалось наладить автобусное сообщение с Сыктывкаром). Однако по факту людей было довольно много. Они выстраивались в очереди за шашлыками, отдыхали, лежа на шезлонгах, тусовались на тематических площадках. Из-за нелетной погоды организаторы сделали упор именно на «земные» развлечения. По всей территории этнопарка желающие могли найти занятия по душе. Для взрослых были интеллектуальные игры, караоке, всевозможные мастер-классы. Например, все желающие могли попробовать силы в йоге.

– Вы само совершенство, лучше вас нет никого. Ни на кого не смотрите. Не стесняйтесь. То, что вы сели на коврик – это уже поступок, – убеждала инструктор по йоге решившихся вкусить прелести физических нагрузок.

Дети подолгу задерживались на площадке клуба исторической реконструкции «1000», стреляли в тире «Старшина», ели сладкую сахарную вату, сидя на плечах у родителей. Особым спросом у ребят пользовалась площадка «Сенопластика», организованная педагогом дополнительного образования детского сада №43 Еленой Карагулиной. Корреспонденту «Республики» она рассказала, что начала давать мастер-классы в час дня, и до самого вечера группы желающих шли буквально потоком:

– По семь человек были группы, по два человека. Даже девочка со сломанной ногой сегодня была. Сенопластика помогает в реабилитации больных детей. Любой мог подойти и позаниматься бесплатно. Я разработала занятия сенопластикой в 2010 году. У меня методическая работа выходила по работе с сеном. Здесь дети делали поделки из сена. Для лепки из сена можно также использовать свежескошенную траву, но в работе с детьми я ее не использую, так как на нее часто бывают аллергические реакции.

Елена Карагулина рассказала, что неоднократно бывала на экологическом арт-фестивале «Сено» в деревне Гришестав Троицко-Печорского района и даже побеждала с работой «Утка»:

– У нее размах крыльев был четыре метра, а внутри музей в виде комиксов о происхождении земли Коми.

В этом году фестиваль пройдет 27-28 июля, и мастерица вновь будет штурмовать конкурсную программу. Чтобы не выдавать секреты конкурентам, она держит в секрете название работы, но согласилась немного рассказать о ее теме:

– Это будет этнопланетарий с психологическим уклоном. Тема по преодолению страхов.

Юные любители современных танцев получали мастер-классы на площадке «Stuff Arena». Там большая группа мальчишек и девчонок с азартом повторяла затейливые движения за молодым человеком в бейсболке, майке и широких штанах. Он то и дело подбадривал ребят словом «окей», произнося его на английский манер – через «оу».

– Оукей! Теперь все соберитесь в круг. У вас все отлично получается. Теперь повторяйте за мной, – говорил он изумленным детям и начинал ходить внутри круга, выделывая невообразимые танцевальные па.

Из вип-гостей на фестивале можно было заметить вице-премьера правительства Коми Наталью Михальченкову и вице-спикера республиканского парламента Валентину Жиделеву. Наталья Михальченкова с удовольствием фотографировалась на фоне разных достопримечательностей этнопарка, делала селфи с ведущими концертной программы – братьями Иваном и Константином Басковыми. Валентина Жиделева выделялась из толпы тем, что была вооружена каким-то современным аппаратом от комаров, который носила с собой, держа в руках.

Для отдыха в теплый воскресный день этнопарк выбрали и баскетболистки из сыктывкарской команды «Ника». Екатерина Терехова и Кетрин Пятина не скучали в ожидании концерта группы «Город 312». Они весело «пробовали на вкус» разные развлечения, в том числе осмелились походить на ходулях.

Одной из интересных находок организаторов фестиваля было то, что на территории этнопарка они спрятали трехлитровые банки с логотипом события и нашедшим их выдавали ценные призы.

До концерта хедлайнера фестиваля на главной сцене проходил караоке-марафон, который вели братья Басковы. Любой желающий мог, выйдя на сцену, продемонстрировать вокальные данные и получить за это подарок. Ведущие подшучивали над смельчаками, а те в свою очередь подыгрывали им. Из желающих спеть любимый хит выстроилась целая очередь.

– Вы когда-то занимались пением? – спросил Константин Басков у подошедшей девушки.

– Да какой занимались, посмотри, как она микрофон держит! – шутил Иван Басков.

Одним из любителей караоке оказался известный в Коми радиоведущий Семен Кулешов. Он сразу предупредил, что поет плохо, но говорит профессионально. К исполнению шоумен предложил хит американской поп-группы Pussycat Dolls. Произношение им названия группы вызвало бурный смех. Ведущие сразу подхватили реакцию публики.

– Ты что ругаешься! Какая «пусика»? Ты это прямо на сцене будешь делать? – вопрошал Иван Басков.

– Если что, я еще не женат, – предупредил его брат.

Следующим на сцену вышел маленький мальчик и исполнил хит «Я уеду жить в Лондон». Иван Басков похвалил ребенка, пошутив, что слово «Лондон» в песне нужно было заменить на «Лозым»:

– Это более реально.

Вечером на основной сцене зажгла группа «Город 312». Музыканты исполнили хиты «Фонари», «Невидимка», «Останусь» и другие.

Днем воздухоплаватели никак не могли даже оторвать от земли шары из-за ветра, но к вечеру все-таки начали поднимать людей на «Аэролифте». Желающих покататься на таком «лифте» было очень много. Завершился фестиваль световым шоу.

Ярослав СЕВРУК

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На фестивале «Живой воздух» в селе Ыб корреспондент «Республики» пообщался с членом команды воздухоплавателей из города Каменск-Уральский Павлом Тановицким. Оказалось, что помощник пилота раньше бороздил морские просторы:

– Проплыл два океана, пересек десяток морей, но тут никогда не был. Впечатления хорошие, нас принимают тут отлично. Природа красивая, интересный край. Я уже очень давно в команде, наш пилот Владимир Михайлов летает десять лет, а я с ним работаю более девяти лет. Мы приехали сюда не ради денег, а ради удовольствия, общения, встреч со старыми друзьями-пилотами.

Из-за сильного ветра полетать команде Павла Тановицкого удалось лишь 21 июня. А 23-го до последнего не было ясно, смогут ли пилоты хотя бы оторвать шары от земли:

– Погода была непредсказуемая. Но в итоге ветер стих, и возможность поднять аэростаты появилась. Однако возможности полететь все-таки не было. Роза ветров здесь такая, что не во все стороны можно лететь, где-то можно сесть, где-то нельзя. У вас очень маленькая площадка для полетов. Это у нас в Каменске много полей, мы летать можем в любую сторону. Если ветер дует с юга на север, то мы едем на южную сторону города и летим потом по направлению ветра через речку в противоположную сторону. Бывает такое, что ветер внизу дует в одну сторону, сверху — в другую. Тогда летим по низу в одну сторону, а потом поднимаемся и возвращаемся туда, откуда прилетели. Но это бывает очень редко, раз в год, может быть.

– Каким был самый интересный фестиваль из тех, в которых участвовали?

– Самый впечатляющий проходил два года назад в Кунгуре. Это был международный фестиваль «Небесная ярмарка», было 35 аэростатов. Участвовали три или четыре японских команды, французы, немцы.

– Как много наш этнопарк может принять аэростатов?

– Принять может много, но дело в том, что летать у вас негде. Мало места для полетов и для посадки. Конечно, можно шары поставить плотнее, но нет смысла. Короткие очень полеты. Два полета наша команда сделала в пятницу. Полеты — 10 и 13 минут. Нам сказали, что за реку перелетать вообще нельзя, там сплошная тайга.