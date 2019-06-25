В Коми отметили День памяти и скорби

22 июня в Коми, как и по всей России, прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В Сыктывкаре ветераны, труженики тыла, представители власти и родственники погибших традиционно собрались на митинг у мемориального комплекса «Вечная слава». Также в одиннадцатом регионе поддержали патриотические акции «Свеча памяти» и «Горсть земли».

Патриотическая акция «Свеча памяти» открыла День памяти и скорби в Сыктывкаре. В четыре утра на площадке мемориального комплекса «Вечная слава» ветераны, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, активисты общественных организаций зажгли сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. До начала митинга активисты несли вахту памяти у мемориала.

Митинг начался в десять утра. Под музыку военного оркестра солдаты и первые лица республики возложили цветы к Вечному огню. Затем прошла заупокойная лития по павшим в годы Великой Отечественной войны. Вместе с церковным хором ее провел благочинный Сыктывкарского центрального округа протоиерей Федор Федько.

– Вероломное нападение фашистской Германии на наши рубежи потрясло весь мир. На защиту Отечества геройски встали не только мужчины, но и женщины, старики, дети. Погибли миллионы людей. Давайте все расставим по местам, в сердцах своих мы воскресим погибших, – этими трогательными словами ведущий продолжил митинг, передав слово первым лицам республики.

– Вся наша страна самоотверженно боролась до последней капли крови за победу над гнусным врагом. Каждую нашу семью затронула эта страшная, тяжелейшая война. Мы всегда должны чтить тех, кто отдал свои силы, свою жизнь ради нашей свободы, независимости, ради возможности строить для наших детей и внуков хорошую, счастливую жизнь. У нас есть очень много хороших традиций. Сегодня пройдет акция «Горсть памяти». Мы ежегодно в День Победы проводим марафон «Бессмертный полк», когда в один строй объединяются живые и те, кого уже нет. И наша с вами задача – сохранить, увековечить эту память, чтобы наши дети, внуки и правнуки всегда помнили и чтили тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Вечная память павшим в войне, вечная память героям и низкий поклон нашим ветеранам, – обратился к участникам митинга и.о. первого заместителя председателя правительства Коми – руководитель администрации главы республики Михаил Порядин.

Также выступили председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, мэр Сыктывкара Валерий Козлов и юнармеец, выпускник Коми национальной гимназии Родион Елфимов.

– Спасибо вам. Мы в неоплатном долгу перед вами, – обратился Родион Елфимов к сидящим неподалеку на скамейке ветеранам.

От лица ветеранов к собравшимися обратился заслуженный работник народного хозяйства Коми Эдуард Матюшин:

– Мне в этом году исполняется девяносто лет. Я помню те годы начала войны, когда во всех домах нашей Родины звучал призыв: «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!» На священную войну призывал знаменитый плакат «Родина-мать зовет!», и с каждым днем в стране поднимался боевой дух. Вечная память защитникам Отечества, которые своей жизнью спасали Родину. Слава великому Советскому народу! Наш лозунг был, есть и будет: «Миру мир!»

Завершил эмоциональную речь ветеран чтением стихов собственного сочинения, посвященных Коми. В стихотворной форме он рассказал, как северная республика стала для многих родным домом после войны, спасла от голодной смерти богатствами и вдохновляла красотой.

Была объявлена минута молчания, после чего прозвучали холостые залпы из автоматов. Затем состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечная слава».

В это же день вместе с ветеранами, юнармейцами, поисковиками и представителями военного комиссариата республики председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева и мэр Сыктывкара Валерий Козлов приняли участие во всероссийской военно-патриотической акции «Горсть земли». Земля с места воинского захоронения в Коми отправилась в Храм Вооруженных сил России, достраивающийся в подмосковной Кубинке, он будет открыт к 75-летию Победы.

Ярослав СЕВРУК

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