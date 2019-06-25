Сыктывкар должен заблагоухать

Сыктывкару необходима программа озеленения и питомник для выращивания декоративных деревьев и кустарников. К такому единогласному решению пришли участники круглого стола, состоявшегося 18 июня в Общественной палате республики.

Как рассказала зампредседателя Общественной палаты, директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева, с инициативой создания такого питомника в палату обратились студенты-заочники факультета ландшафтной архитектуры СЛИ. Идея эта родилась на лекциях кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры «Воспроизводство лесных ресурсов, землеустройство и ландшафтная архитектура» Геннадия Романова. Вместе с преподавателем ребята разработали проект создания декоративного питомника, который во время круглого стола ученый представил его участникам.

– Представьте, что к вам в Сыктывкар приехал гость из другого региона. Куда вы повели бы его в нашем городе? Когда я обращаюсь с таким вопросам к студентам, они неожиданно для себя понимают, что и вести-то у нас некуда, – с такого вступления в тему начал презентацию проекта Геннадий Романов. – В Мичуринский парк не поведешь. Он даже по стандартам территории под парк не подходит. О Кировском парке пока речи нет, он еще не доведен до ума. Но, видя, как идут работы, готов поспорить, что по окончанию строительства мы все ахнем. От чего ахнем, аккуратно обойду, потому что это отдельная тема. Одним словом, с точки зрения ландшафтного архитектора, Сыктывкар сегодня выглядит безликим, ничем не запоминающимся северным городом. Конечно, не все так печально, какие-то красивые островки есть, но они выглядят как яркие заплатки на старом платье.

По мнению докладчика, безликость столицы – это результат бессистемной работы по озеленению города в течение всей истории его существования. Должен быть питомник, который снабжал бы саженцами не только город, но и сельские муниципалитеты. В этом качестве могут выступать ботанические сады Института биологии Коми научного центра и СГУ. У них накоплена огромная коллекция растений, завезенных сюда из многих стран и континентов. Все эти растения изучены, они испытаны на приживаемость и морозостойкость и рекомендованы для массового выращивания. Но тут есть одно «но»: площади этих ботанических садов недостаточны для нужд города.

Второй момент, который нужно учесть при разработке проекта – это подготовка квалифицированных кадров и грамотное использование ассортимента деревьев и кустарников при создании проектов озеленения. Эти вопросы сегодня решает Сыктывкарский лесной институт, где на одной из кафедр в 2013 году было открыто направление ландшафтной архитектуры и уже состоялось несколько выпусков бакалавров. Кроме того, квалифицированные рабочие кадры готовят в Коми республиканском агропромышленном техникуме.

Еще одно важное звено в цепи – наличие организаций типа Горзеленхоза, которые будут воплощать все проекты СЛИ в жизнь. Ну, и, наконец, сам декоративный питомник, который должен обеспечивать город качественным посадочным материалом в необходимом ассортименте и количестве и служить для студентов СЛИ производственной базой.

Разработчики проекта уверены, что для Сыктывкара с его населением в 245 тысяч человек и перспективой его увеличения до 250 тысяч, питомник, чтобы быть рентабельным, должен иметь площадь не менее ста гектаров. А при выходе на проектную мощность он должен ежегодно выпускать для города не менее 10 тысяч саженцев деревьев и 97 тысяч саженцев кустарников. А для населения еще и миллионы штук сеянцев и цветочных культур.

Основным заказчиком и ответственным за стратегию озеленения и координацию действий всех участников должна, по мнению разработчиков, стать администрация города.

Вариантов создания питомника, по словам Геннадия Романова, всего два. Один – на базе ООО «Пригородный». Плюсы этого варианта – наличие большого массива земли, кадрового потенциала и близость к городу.

– Но это самостоятельное частное предприятие, целью которого является прибыль, – озвучил минусы этого варианта докладчик. – А сейчас не советское время, когда партия сказала, и руководитель сделал. Значит, Минсельхозу и городу надо заинтересовать руководство предприятия в таком питомнике и гарантировать им высокий сбыт продукции. Мелкому бизнесу поднять питомник такого масштаба будет не по силам, а вот ООО «Пригородный» – вполне. Кстати, примеры включения частного бизнеса в решение таких проблем есть. Это Монди СЛПК, который за немалые деньги создал лучший в России питомник хвойных пород.

Второй вариант, который рассматривают разработчики проекта, – питомник на базе Сыктывкарского лесничества. Лесной питомник Сыктывкарского лесничества площадью 28 гектаров расположен примерно в 12 километрах от города, близ объездной дороги. Уже ряд лет он не используется по своему назначению и приходит в упадок.

Для обустройства там декоративного питомника есть множество плюсов: к нему имеются дороги с твердым покрытием, есть вся необходимая инфраструктура, электроснабжение, водоем для полива растений, капитальные здания, продуцирующая площадь – 12 гектаров – представлена каркасными теплицами и открытым грунтом. Земля там уже окультурена.

– Было бы разумно перепрофилировать его под питомник для города. Плюсы в том, что не надо заказывать проект, не надо тратить средства на освоение земель и подъем их плодородия. Из-за небольшой площади он, конечно, может стать не полным, а специализированным декоративным питомником по высадке ограниченного ассортимента, например, кустарников и быстрорастущих декоративных гипоаллергенных деревьев. По мере изменения спроса питомник может менять ассортимент. Создание таких питомников в стране широко распространено, – рассказал Геннадий Романов.

Учли разработчики проекта и возможность отказа в сотрудничестве со стороны руководства ООО «Пригородный». Если ООО «Пригородный» такой вариант не будет интересен, то можно будет найти среди бизнес-структур столицы арендатора, который бы договорился с руководством Сыктывкарского лесничества об аренде, наладил связи с администрацией и всеми участниками озеленения. И после проведения небольшого ремонта и ряда агротехнических работ уже со следующего года приступил бы к посеву и посадкам. В случае создания сразу двух питомников, они прекрасно дополняли бы друг друга, а город только выиграл бы.

– Надеюсь, мы доживем до того времени, когда Сыктывкар назовут жемчужиной Северо-Запада, – оптимистично завершил свою презентацию Геннадий Романов.

Кандидат биологических наук, доцент СЛИ Елена Паршина дополнила главного докладчика. По ее мнению, не нужно иметь биологического образования, чтобы уже сейчас понимать, что произойдет с зеленым нарядом столицы лет через десять. Значительная часть зеленых насаждений – старые. Поскольку большая часть тополей подвергается глубокой обрезке, в ближайшее время они станут просто потенциально опасными. Это позволяет быстро привести город в приглядный вид, это дешево, но в Америке, например, эта обрезка уже давно запрещена. Она приводит к тому, что через несколько лет топингованные деревья, похожие на столбы, поросшие листьями, могут упасть от сильных порывов ветра. Ветви у них слабые и легко обламываются в сильный ветер.

Елена Паршина отметила также, что систематический уход осуществляется только за деревьями в центре города. Но на окраинах совсем все запущено. Яркий пример – территория Больничного городка. Брать саженцы для новых посадок особо неоткуда. Сейчас сформировалась сеть компаний, которая поставляет саженцы в магазины и на ярмарки. Документов на посадочный материал у них обычно нет. Бывает, саженцы с открытой корневой системой выкопаны месяц назад.

Кроме того, за свежими посадками в городе обычно не следят, хотя первый год саженцы очень нуждаются в уходе. Посадки проводятся без учета композиционных и биологических особенностей растений. Что хотят, то и сажают. Это, естественно, не прибавляет городу красоты.

По мнению Елены Паршиной, городу нужна программа озеленения. Опыт крупных городов показывает, что нужно начинать с инвентаризации имеющихся зеленых насаждений.

– Как я узнавала, последняя инвентаризация у нас была в 2009 году, а предпоследняя – в 1979 году. В результате инвентаризации мы бы получили данные о санитарном состоянии растений, проанализировали, какие растения лучше приживаются и как растут. Необходимо создавать систему кадастрового учета зеленых насаждений. И последнее: программа должна быть основана на классических принципах садово-паркового ландшафтного строительства, – заключила Елена Паршина.

Все участники совещания поддержали эту идею.

– Столица однозначно должна благоухать. Это ворота в нашу республику, она должна стать визитной карточкой региона. Нужно найти того, кто поддержит и выстроит эту работу, – уверена замдиректора Коми республиканского агропромышленного техникума Надежда Турова.

В ходе разговора высказывались мысли о том, что, кроме инвентаризации зеленых насаждений, нужен еще и мониторинг территорий, так как за последние годы в городе выросло много новостроек.

– Считаю, что питомник очень актуален для нашего города. Наш ботанический сад существует уже 72 года. За это время мы накопили огромные знания по выращиванию в нашем регионе растений. Порядка ста растений мы можем сегодня рекомендовать для выращивания в городе. Мы не сможем сразу огромное количество высадить, но готовы поддерживать проект, – заверила старший научный сотрудник ботсада Коми научного центра Ольга Скроцкая.

Руководитель ботанического сада СГУ Галина Макарова также подтвердила готовность университета оказать поддержку в реализации этого проекта. К сожалению, на круглом столе не присутствовали представители ООО «Пригородный» – предприятия, на которое авторы проекта возлагают особые надежды.

– Эта тема подразумевает сначала общественное обсуждение и потом мы представим ее на рассмотрение городу, – прокомментировала все вышесказанное Любовь Гурьева. – Наша задача сегодня – подтолкнуть ситуацию и объединить усилия всех заинтересованных сторон. У нас есть два учебных заведения, которые готовят ландшафтников – СЛИ и КРАПТ. Они готовы разрабатывать проекты, то есть руки и идеи у нас есть. Ботанические сады тоже готовы оказывать поддержку. Нужно только решить вопрос: где может быть питомник? Хотелось бы надеяться, что мы найдем возможности для его открытия.

Галина ГАЕВА

Фото Ярослава СЕВРУКА