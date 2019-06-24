Михаил Порядин назначен первым зампредом правительства

Михаил Порядин назначен на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми – руководителя администрации главы Республики Коми.

Соответствующее распоряжение глава Коми подписал 24 июня, документ вступил в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба руководителя региона. Напомним, кандидатура Михаила Порядина на пост первого зампреда правительства была согласована депутатским корпусом Госсовета РК на сессии 20 июня.

В понедельник же другим распоряжением главы Коми на Михаила Порядина возложено исполнение полномочий председателя правительства республики.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»