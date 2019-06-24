«Мечтай со мной»: Илья Наумов отправился в ВДЦ «Океан»

Воспитанник сыктывкарского детского дома № 3 Илья Наумов в сопровождении воспитателя вылетел 23 июня во Всероссийский детский центр «Океан». Благодаря волонтерскому проекту юноша примет участие в образовательной программе «Морской старт», посвященной космической теме, сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

Образовательная смена пройдет с 24 июня по 14 июля. Ее цель – развитие инженерно-технических компетенций участников средствами авиакосмического проектирования. Социальный партнер программы – Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

Илья учится в Физико-математическом лицее, активно участвует и побеждает в предметных олимпиадах, является одним из лидеров Большого детского совета российского движения школьников Республики Коми, командиром отделения военно-патриотического клуба «Юнкер».

Его мечта – побывать во Всероссийском детском центре «Океан», расположенном на берегу Японского моря в 30 километрах от Владивостока. Это один из лучших детских центров России, который богат традициями, славится насыщенной образовательной программой и хорошими условиями проживания.

По поручению Сергея Гапликова правительство Республики Коми обратилось к директору ВДЦ «Океан» Андрею Базилевскому с предложением помочь мальчику осуществить детскую мечту. Руководство учреждения откликнулось. В канун Нового года глава Коми вручил Илье сертификат на поездку в детский центр.

Для участия в смене «Роскосмоса» необходимо было пройти конкурсный отбор детей, добившихся выдающихся успехов и результатов в естественно-научных олимпиадах и конкурсах, а также проектах детского научно-технического творчества. Илья Наумов с испытанием справился успешно.

Напомним, всероссийский волонтерский проект «Мечтай со мной» стартовал в 2018 году, объявленном в России Годом добровольца. Проект поддержали президент страны Владимир Путин, руководители федеральных органов власти и регионов. В Кремле была установлена елка с желаниями детей. Сергей Гапликов взял все бумажные шары с пожеланиями детей из Коми – их было четыре.

Ранее глава региона помог воплотить мечту Марка Ивановского из Печоры. Благодаря поддержке социальных партнеров республики мальчик смог полетать на вертолете и увидеть родной город с высоты птичьего полета. Марина Лобанова из села Корткерос вместе со своей мамой и младшей сестрой побывала на Кремлевской елке. Также исполнилось желание Кирилла Жаренкова из Сосногорска, получившего современное техническое средство реабилитации.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru